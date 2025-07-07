Официально свободны: представитель Кэти Перри и Орландо Блума подтвердил их разрыв

Перри и Блум больше не пара, но видеться звезды планируют очень часто.

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Кэти Перри и Орландо Блум расстались - детали от представителя звезд / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В начале июня появились слухи о расставании Кэти Перри и Орландо Блума

Месяц спустя их подтвердил представитель знаменитостей

Меньше месяца назад в прессу просочились слухи о том, что американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум находятся в состоянии разрыва их восьмилетних отношений (из них шесть пара была помолвлена). По слухам, огромное влияние на это оказалось разочарование артистки из-за нелестных отзывов о ее новом альбоме и концертном туре. Актер максимально поддерживал избранницу, но кризис лишь ухудшался. Впрочем, не последнюю роль сыграл и тот факт, что помолвка между Блумом и Перри так и не переросла в свадьбу.

Сами звезды свое расставание не комментировали, однако недавно издание People опубликовало заявление представителя Кэти и Орландо, который подтвердил, что романтические отношения в паре завершились. Впрочем, рассталась пара, по всей видимости, на мажорной ноте - Блум и Перри планируют поддерживать общение дабы создать максимально здоровую и безопасную атмосферу для их общей дочери.

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"В связи с большим интересом к отношениям Орландо Блума и Кэти Перри, представители пары официально подтверждают, что в последние месяцы отношения Орландо и Кэти изменились, и они сосредоточились на совместном воспитании ребенка. Они по-прежнему будут видеться вместе как семья, поскольку их общим приоритетом является и всегда будет являться воспитание их дочери Дейзи Дав (2020 г.р.) в любви, стабильности и взаимном уважении", - сообщает представитель артистов.

Кэти Перри и Орландо Блум расстались - детали от представителя звезд / ua.depositphotos.com

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О персоне: Кэти Перри Кэти Перри — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН. 13 раз номинирована на премию "Грэмми", имеет 6 наград Billboard Music Awards. Женщина года по версии издания Billboard (2012). Входит в список самых высокооплачиваемых музыкантов.

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