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"Приветствуем бойца": барабанщик группы "Жадан и Собаки" мобилизовался в Нацгвардию

Виталий Кирсанов
6 июля 2025, 19:27
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В настоящее время музыкант Виталий Бронишевский проходит обучение.
Барабанщик группы "Жадан и Собаки" мобилизовался в Нацгвардию
Барабанщик группы "Жадан и Собаки" мобилизовался в Нацгвардию / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ZhadanDogs

Кратко:

  • Музыканты группы "Жадан и Собаки" пожелали Виталию удачи
  • Ранее трое участников группы присоединились к бойцам бригады "Хартия"

Барабанщик украинской группы "Жадан и Собаки" Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии Украины. Об этом сообщила пресс-служба коллектива в Facebook.

Отмечается, что в настоящее время музыкант проходит обучение.

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"Мы со своей стороны сердечно приветствуем нового бойца "Хартии" и ждем Веталя в подразделении. Радуемся, что он снова будет с нами, и призываем вас пожелать Виталику удачи и выдержки", - говорится в сообщении.

В марте 2024 года трое участников группы "Жадан и Собаки" - Сергей Жадан, Евгений Турчинов и Александр Меренчук - присоединились к бойцам бригады "Хартия". В июле они получили шевроны подразделения. Как уверял сам Жадан, никаких особых привилегий музыкантам не предоставляют.

Вместе с тем, как известно, на данный момент коллектив проводит благотворительный тур по Украине, а все собранные средства направляются на поддержку бригады.

Сергей Жадан - последние новости

Как писал Главред, ранее в жизни писателя случилось горе - умерла первая жена Сергея Жадана - известный режиссер Светлана Олешко. Отмечается, что Олешко умерла в результате продолжительной болезни.

Кроме этого, Жадану уже допекли слухи о его любовных историях, поэтому недавно он резко ответил на вопрос о романе с Соловий.

Кроме этого, Сергей Жадан отреагировал на щемящие признания певицы Кристины Соловий. Она рассказала, что у них был роман и что она его бросила.

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