Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Вкратце:
- В юности Елена Мозговая пыталась построить карьеру певицы
- Сегодня она призналась, почему ушла со сцены в продюсирование
Легендарный украинский певец Николай Мозговой видел свою единственную дочь Елену на сцене. Он мечтал о том, чтобы она стала певицей - сочинял для нее песни, помогал с записью. Однако сама Елена после нескольких музыкальных попыток отказалась от музыкальной карьеры, и занялась продюсированием.
Сейчас Мозговая решила вернуться к истокам и все чаще берется за микрофон, как исполнительница. Сегодня в эфире Сніданку з 1+1 она впервые призналась, почему забросила певческую карьеру раньше, и благодаря чему она вновь поет сейчас.
Елена рассказала, что отказаться от пения ей посоветовал Александр Пономарев, который на тот момент был ее мужем. "Когда-то Пономарев мне сказал: "Поешь ты плохо, голоса у тебя нет, поэтому петь ты не будешь, буду петь только я". И я согласилась", - вспоминает Мозговая.
Однако она об этом не жалеет, ведь смогла реализовать себя, как продюсер. К тому же старые комплексы и обиды она уже давно проработала, и сегодня уверена в себе, как никогда. "Если бы я пела, то, возможно, это (продюсерский талант) бы не развивала. А так, видите, 51 [год] – не повод не петь. Когда я занялась тем, чтобы полюбить себя, одним из таких моментов подтверждения этого было то, что я должна снять клип на "Матіолу" и выпустить его в люди", - рассуждает Елена Мозговая.
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О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
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