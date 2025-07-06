Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Первые шаги Мозговой, как певицы, не получили одобрения близкого человека.

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Елена Мозговая сейчас - продюсер призналась, почему бросила петь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вкратце:

В юности Елена Мозговая пыталась построить карьеру певицы

Сегодня она призналась, почему ушла со сцены в продюсирование

Легендарный украинский певец Николай Мозговой видел свою единственную дочь Елену на сцене. Он мечтал о том, чтобы она стала певицей - сочинял для нее песни, помогал с записью. Однако сама Елена после нескольких музыкальных попыток отказалась от музыкальной карьеры, и занялась продюсированием.

Сейчас Мозговая решила вернуться к истокам и все чаще берется за микрофон, как исполнительница. Сегодня в эфире Сніданку з 1+1 она впервые призналась, почему забросила певческую карьеру раньше, и благодаря чему она вновь поет сейчас.

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Елена рассказала, что отказаться от пения ей посоветовал Александр Пономарев, который на тот момент был ее мужем. "Когда-то Пономарев мне сказал: "Поешь ты плохо, голоса у тебя нет, поэтому петь ты не будешь, буду петь только я". И я согласилась", - вспоминает Мозговая.

Однако она об этом не жалеет, ведь смогла реализовать себя, как продюсер. К тому же старые комплексы и обиды она уже давно проработала, и сегодня уверена в себе, как никогда. "Если бы я пела, то, возможно, это (продюсерский талант) бы не развивала. А так, видите, 51 [год] – не повод не петь. Когда я занялась тем, чтобы полюбить себя, одним из таких моментов подтверждения этого было то, что я должна снять клип на "Матіолу" и выпустить его в люди", - рассуждает Елена Мозговая.

Елена Мозговая сейчас - продюсер призналась, почему бросила петь / Скриншот YouTube

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О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

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