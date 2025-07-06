Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

Анна Подгорная
6 июля 2025, 21:07
73
Первые шаги Мозговой, как певицы, не получили одобрения близкого человека.
Елена Мозговая
Елена Мозговая сейчас - продюсер призналась, почему бросила петь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Вкратце:

  • В юности Елена Мозговая пыталась построить карьеру певицы
  • Сегодня она призналась, почему ушла со сцены в продюсирование

Легендарный украинский певец Николай Мозговой видел свою единственную дочь Елену на сцене. Он мечтал о том, чтобы она стала певицей - сочинял для нее песни, помогал с записью. Однако сама Елена после нескольких музыкальных попыток отказалась от музыкальной карьеры, и занялась продюсированием.

Сейчас Мозговая решила вернуться к истокам и все чаще берется за микрофон, как исполнительница. Сегодня в эфире Сніданку з 1+1 она впервые призналась, почему забросила певческую карьеру раньше, и благодаря чему она вновь поет сейчас.

видео дня

Елена рассказала, что отказаться от пения ей посоветовал Александр Пономарев, который на тот момент был ее мужем. "Когда-то Пономарев мне сказал: "Поешь ты плохо, голоса у тебя нет, поэтому петь ты не будешь, буду петь только я". И я согласилась", - вспоминает Мозговая.

Однако она об этом не жалеет, ведь смогла реализовать себя, как продюсер. К тому же старые комплексы и обиды она уже давно проработала, и сегодня уверена в себе, как никогда. "Если бы я пела, то, возможно, это (продюсерский талант) бы не развивала. А так, видите, 51 [год] – не повод не петь. Когда я занялась тем, чтобы полюбить себя, одним из таких моментов подтверждения этого было то, что я должна снять клип на "Матіолу" и выпустить его в люди", - рассуждает Елена Мозговая.

Елена Мозговая
Елена Мозговая сейчас - продюсер призналась, почему бросила петь / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что таксист, который побил Тоню Матвиенко, предстанет перед судом. Певица стала жертвой агрессии и насилия со стороны водителя такси известной компании-перевозчика.

Также в Сети появилась новость о том, что Вере Брежневой "пришел конец". Певица резко прокомментировала фейки о себе и обратилась к фанатам с просьбой.

Читайте также:

О персоне: Елена Мозговая

Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Алена Мозговая новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина обратилась к Берлину: СМИ раскрыли, что именно вошло в список оружия

Украина обратилась к Берлину: СМИ раскрыли, что именно вошло в список оружия

20:45Война
Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

19:47Синоптик
Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

19:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Магнитная буря уровня G2 ударит по Украине: когда ожидать самого сильного удара

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Трем знакам зодиака повезет как никогда в ближайшее время

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Как сказать на украинском "любимиця": мало кто знает точный ответ

Китайский гороскоп на завтра 7 июля: Козлам - трудности, Петухам - обида

Китайский гороскоп на завтра 7 июля: Козлам - трудности, Петухам - обида

Последние новости

22:10

И полезные, и вкусные: 12 овощей с самым низким содержанием сахара

21:59

В Украине готовят жилищную реформу: что изменится

21:57

Секреты "Калибров": ВМС Украины раскрыли неожиданные изменения в применении

21:07

Елена Мозговая впервые назвала имя певца, который надоумил ее бросить петь

20:45

Украина обратилась к Берлину: СМИ раскрыли, что именно вошло в список оружия

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:20

"В этом созыве точно": Гетманцев сказал, будет ли Рада раскрывать банковскую тайну

19:57

Украинский "Хогвартс": что скрывал Тайный университет во Львове

19:47

Будут лить дожди с грозами: какие области накроет непогода

19:33

Максим Галкин показал уютный домашний момент с дочерью Лизой и Аллой Пугачевой

Реклама
19:27

"Приветствуем бойца": барабанщик группы "Жадан и Собаки" мобилизовался в Нацгвардию

19:02

Почему Трамп избегает вопроса продажи оружия для Украины - в МИД назвали нюанс

18:51

Большая игра Си: аналитик раскрыл три причины, зачем Пекину затяжная война в Украине

18:47

"Будет супервесело": Илон Маск готовится к первому съезду своей партии

18:23

Как по фамилии узнать историю своего рода - все решает несколько буквВидео

18:19

Украину накрывает аномальная жара: синоптик удивил прогнозом на ближайшие дни

17:39

"Спасибо вам": Оззи Осборн сыграл свой прощальный концерт

17:15

Очень строгие приметы 7 июля: что можно и нельзя делать в этот день

17:14

Почему мы не помним сны: научное объяснение и что с этим делать

16:55

Зеленский ввел особые санкции по представлению НБУ - кто попал под удар

16:41

Морпех Дианов женился и впервые показал избранницу

Реклама
16:26

Детский ансамбль ехал на фестиваль из Львова: в Венгрии разбился автобус с украинцами

16:21

Две любви в одном языке: почему "кохати" - это не то же самое, что "любить"

16:13

Украинцев призвали не выходить на улицу 7 июля в определенные часы - причина

15:59

РФ готовит штурм и перебрасывает новые резервы: в Сети назвали направление

15:26

Почему 7 июля нельзя работать и пить алкоголь: какой церковный праздник

15:19

Кто и когда на самом деле основал Одессу: одна находка во время раскопок меняет всеВидео

15:13

РФ взвинтит масштабы ударов БпЛА по Украине: появился тревожный прогноз

14:52

"Не можем себе позволить": в Раде сделали заявление о средней пенсии в УкраинеВидео

14:35

К какому замку подходит ключ: загадку надо разгадать за 8 секунд

14:17

Курс бьет рекорды в Украине: украинцев предупредили, что нужно сделать с валютой

14:05

Украина поставила Путину жесткое условие по уступкам

13:59

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

13:50

У Трампа оценили "хороший" диалог с Зеленским и поблагодарили президента Украины

13:16

Удары россиян по ТЦК будут продолжаться: в ВСУ назвали неочевидную цель

13:04

Звезда "Аферистов в сетях" намекнула на беременность

12:59

Самые опасные животные Украины: кого стоит остерегаться даже в родном лесу

12:53

Угроза Третьей мировой воны: в каких странах выше шансы выжить

12:44

Языковая диверсия СССР: что не так с звательным падежом и почему его боялись в КремлеВидео

12:44

Россия "разинула рот" на Одессу: Зеленский разнес планы Путина и сделал заявление

12:19

Гороскоп Таро на неделю с 7 по 13 июля: Девам - победа, Рыбам - проблемы

Реклама
12:06

Мобилизация женщин в Украине с сентября: в СНБО жестко ответили Арестовичу

11:53

ВСУ добились успехов на Сумщине, положение войск Путина ухудшается: детали

11:22

"Прилет" по зданию ТЦК и жилому дому: РФ ударила дронами по Кременчугу

10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 июля: Козлам - трудности, Петухам - обида

10:46

Удар по флоту РФ: в Новороссийске гремели мощные взрывы после атаки БпЛАВидео

10:42

Мобилизация и военное положение в Украине: нардеп сделал заявление

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

09:51

РФ ударила десятками дронов и ракет: в ВСУ раскрыли локации взрывов и прилетов

09:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 июля (обновляется)

09:30

Угроза нападения России на Эстонию: в НАТО жестко предупредили Путина

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять