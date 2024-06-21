Километровые ногти и яхта: Началджиоглу показался с дочкой от Ани Лорак

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Началджиоглу, который отдыхает в турецком Бодруме, показал свою подросшую дочь.
Мурат вместе с Софией поехали кататься на яхте и проводить время вместе. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
К слову, на фото есть еще одна девушка и это не парикхмахерша Анастасия, которая тоже отдыхает в Бодрум.
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Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.
Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.
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