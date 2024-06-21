Километровые ногти и яхта: Началджиоглу показался с дочкой от Ани Лорак

Мурат Началджиоглу вывез свою дочь на море.

https://stars.glavred.info/kilometrovye-nogti-i-yahta-nachaldzhioglu-pokazalsya-s-dochkoy-ot-ani-lorak-10574789.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу вывез дочь на отдых/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca/

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Началджиоглу, который отдыхает в турецком Бодруме, показал свою подросшую дочь.

Мурат вместе с Софией поехали кататься на яхте и проводить время вместе. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Мурат Началджиоглу отдыхает со своей дочкой / Скриншот Instagram/muratnalca

Мурат Началджиоглу отдыхает со своей дочкой / Скриншот Instagram/muratnalca

К слову, на фото есть еще одна девушка и это не парикхмахерша Анастасия, которая тоже отдыхает в Бодрум.

видео дня

Новости шоу бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред