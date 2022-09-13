Киевлянин-бывший ведущий "Ревизора" во время войны развлекает русских на росТВ

Влад Абрамов / "Новый канал", скриншот из видео

Украинский шоумен и уроженец Киева Вадим Абрамов, который украинцам известен прежде всего как ведущий передачи "Ревизор" на Новом канале, стал ведущий нового развлекательного проекта на ТВ страны-агрессора ‒ "Четыре дачи". На это обратили внимание украинские пользователи сервиса TikTok.

Теперь Абрамов ездит по различным регионам страны-агрессора и вместе с участниками шоу инспектирует их дачи.

Абрамов помогает россиянам проверять дачи друга друга и ставить объективные баллы. Вместе с дачниками он пробует их консервацию, настойки, мед и прочее.

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Напомним, ранее бывшие российские игроки в КВН и актеры украинского "Дизель Шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин, которые после начала военной российской агрессии выехали из Украины, теперь развлекают россиян.

Они работают на круизном лайнере Astoria Grande. Корабль уходит из российского города Сочи, посещает несколько портовых городов Турции и возвращается в Сочи.

В конце сентября они во второй раз отправятся развлекать пассажиров круиза. А в октябре будут играть в спектакле для них вместе со скандально известной звездой реалити-шоу и "певицей" Ольгой Бузовой.

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