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"Казалось нормальным": украинская певица рассказала, как причиняла вред себе

Элина Чигис
6 мая 2025, 22:30
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Певица SOWA поделилась, как работает над своим состоянием.
Певица SOWA
Певица SOWA - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, SOWA

Вы узнаете:

  • Певица SOWA рассказала, что у нее аутоагрессия
  • Как она проявляется у артистки

Украинская популярная певица SOWA, пережившая периоды аутоагрессии в своей жизни, рассказала, как она у нее проявлялась еще с детства.

На своей странице в соцсетях артистка отметила, что она снимала стресс странным образом.

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"В детстве я не подозревала, что такое поведение может быть чем-то необычным. Кусала себя, оставляла синяки или царапины на теле - это казалось нормальным. Я считала, что это единственный способ выразить напряжение, это становилось моим способом снять стресс", - отметила артистка.

Артистка активно занимается творчеством
Артистка активно занимается творчеством / фото: instagram.com, SOWA

Такое поведение имело корни в детских годах, когда родители учили, что агрессия - это плохо, и поэтому лучше всего держать свои негативные эмоции в себе.

"Они учили меня, что злоба - это стыдно, поэтому, если я не могла проявить ее к другим, я начала направлять ее на себя," - добавила исполнительница.

Аутоагрессия, по ее словам, становилась частым спутником в моменты, когда она сталкивалась с неудачами, особенно в профессиональной жизни.

"Я часто ставила себе очень высокие требования. Например, когда работала над вокалом, мне тяжело давались даже простые упражнения, а каждая мелкая ошибка становилась причиной еще большей агрессии к себе," – отметила SOWA.

Певица SOWA о проблемах
Певица SOWA о проблемах / фото: instagram.com, SOWA

Однако со временем певица начала понимать, что такие действия — это форма саморазрушения, не приводящая к ничего хорошему.

"Важно вовремя признать свои эмоции и не держать их в себе. Если вам трудно справиться с агрессией, обратитесь к психологу. И помните: каждый из нас может научиться быть более снисходительным к себе", - рассказала знаменитость.

Сегодня она активно работает над тем, чтобы избавить себя от этих разрушительных привычек.

"Моим путем стал спорт, медитация и, самое главное, принятие себя. Я научилась любить свое тело и понимать, что оно - мое настоящее второе я, нуждающееся в заботе, а не наказании", - поделилась знаменитость.

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Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.

А также Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен. Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского.

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Кто такая певица SOWA?

SOWA — украинская певица и автор песен.
Финалистка телепроекта "Украинская песня/Ukrainian Song Project", участница фестиваля "Atlas Weekend" и национальных отборов песенного конкурса "Евровидение 2022" и "Евровидение 2023". Лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей.

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