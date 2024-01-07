Камалия в купальнике смело нырнула в прорубь на Крещение Господне

46-летняя артистка продемонстрировала отличную физическую форму и крепость духа.

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Камалия нырнула в прорубь на Крещение Господне / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица и модель Камалия на зимние каникулы увезла своих дочерей-близняшек на горнолыжный курорт в Альпах. Артистке приходится делить опеку над ними с бывшим мужем, британо-украинским миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, поэтому каждую минуту с детьми она старается сделать особенной.

Тем не менее про традиции Камалия не забывает. 6 января она, как и многие украинцы, решила воплотить в жизнь крещенский обычай, и искупалась в проруби.

Видео певица показала на своей странице в Instagram. В кадре она в темном полосатом купальнике заходит в воду, крестится и окунается с головой.

Не забыла Камалия и поздравить с праздником подписчиков. Они в свою очередь пожелали артистке крепкого здоровья. Не обошлось и без комплиментов - фанаты восхищались физической формой 46-летней звезды в купальнике.

Смотрите видео, как Камалия ныряет в прорубь на праздник Крещения Господня:

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