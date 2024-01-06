Грустная звезда "Танців з зірками" намекнула на проблемы в отношениях с мужем

Илона Гвоздева рассказала про свою усталость, а также про разочарование в "сказках".

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Илона Гвоздева рассказала про разрушенное счастье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцовщица, звезда шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева состоит в отношениях со своим мужем Иваном Хомячуком 14 лет, из них 9 - в официальном браке. В начале полномасштабной войны пара приняла решение обвенчаться, а в августе 2023 года осуществила задуманное. Вместе они воспитывают двоих детей.

В своем блоге в Instagram Гвоздева прежде частенько постила контент с мужем - забавные видео, красивые парные фото, признания в любви и пр. Но недавно на странице танцовщицы появился пост совершенно другого характера.

Артистка показала фото, на котором она позирует в глубокой задумчивости. В подписи к снимку она порассуждала о призрачности счастья. Это натолкнуло поклонников на мысль, что таким образом Илона намекает на проблемы в отношениях с Иваном.

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"Счастье можно годами выстраивать, а разрушить можно за мгновение! А может все так только казалось? Может и не было того счастья, просто так казалось, просто это была привычка и так было комфортно?! Как часто мы, женщины, можем придумывать сказочный мир, которого нет на самом деле?! А зачем тогда так много сказок и кино о золушках, принцессах и так далее?" - написала Гвоздева. Она также подчеркнула, что "устала быть сильной женщиной и хочет стать Золушкой".

Илона Гвоздева рассказала про разрушенное счастье / instagram.com/ilonagvozdeva

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