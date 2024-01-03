39-летняя участница Холостяка-12 ждет ребенка: Варлей похвасталась животиком

Актриса на пути к семейному счастью преодолела многое, но всегда верила, что ей суждено стать мамочкой.

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Виктория Варлей беременная первенцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktoriavarley

Украинская актриса и участница 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Виктория Варлей в начале полномасштабной войны выехала в США, где встретила своего будущего мужа. Пара заключила брак в январе 2023 года.

Год спустя артистка, которая мечтала завести ребенка, опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором позирует с беременным животиком. Виктория в кадре буквально сияет от счастья.

"Благодарю всех подписчиков, кто все это время не замечал мои +20 кг. Вы лучшие!" - коротко подписала ролик Варлей. С пополнением ее и мужа поздравили поклонники, друзья и коллеги - Наталка Денисенко, Александра Мудрая, Ксения Горб и др.

видео дня

Прошлой весной Виктория Варлей поделилась личной трагедией: несколько лет назад ей удалось забеременеть, однако пришлось сделать аборт по медицинским показателям. К счастью, на репродуктивное здоровье актрисы операция не повлияла. Тогда же Виктория призналась, что у нее в будущем могут родиться близнецы.

Сбылось ли ее предположение, а также пол малыша артистка пока держит в секрете.

Смотрите видео, на котором Виктория Варлей хвастается своим беременным животиком:

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