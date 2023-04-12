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Камалия поссорилась с мужем-миллиардером из-за его "российской" дочери

Анна Подгорная
12 апреля 2023, 21:43 обновлено 12 апреля, 21:43
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Между Камалией и Захуром завязался конфликт на фоне полномасштабной войны в Украине.
Камалия с мужем и детьми
Камалия поссорилась с мужем из-за его дочери от первого брака / instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица, модель, актриса, Миссис Мира и волонтерка Камалия очень дорожит своей семьей. Она и ее муж, британо-украинский миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур, кажутся идеальной парой, хотя и между ними, как и во многих семьях, во время полномасштабной войны пробежала черная кошка.

Клин между супругами, по признанию артистки, вбила дочь Захура от первого брака, Татьяна, в доме которой в Англии они скрывались в первое время. Мама Тани - россиянка, и даже сейчас живет в Москве. Камалия отмечает - несмотря на то, что падчерица не поддерживает войну и страну-оккупанта, она сильно оскорблялась, когда певица нелестно отзывалась про ее жителей.

На этой основе между женщинами постоянно происходили стычки. "У нее мама россиянка, хотя она не поддерживает войну, но ей очень обидно, когда она слышала, как я ругала всех россиян. Ее это задевало, конечно", - рассказывает артистка в интервью для ЖВЛ.

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Еще больше Камалию задевало то, что Захур в этих ссорах постоянно вставал на защиту Татьяны, из-за чего разногласия возникали уже между супругами. Чтобы не усугублять ситуацию, в сентябре 2022 года певица вернулась в Украину.

И хоть этот конфликт между ней и Захуром все еще маячит, артистка поспешила заверить фанатов - это лишь временные трудности. "У нас все нормально. Просто был такой период, что нам было очень тяжело", - объясняет артистка.

Ранее стало известно, что американская актриса, двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", Хилари Суонк в возрасте 48 лет впервые стала мамой.

Также появилась новость о том, что певица и 12-кратный лауреат премии "Грэмми" Тейлор Свифт рассталась с бойфрендом-актером после 6 лет романтических отношений.

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