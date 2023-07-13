Камалия показала, чем сразила наповал Мохаммада Захура

Камалия воспользовалась секретным украинским оружием, которому очень сложно противостоять.

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Камалия рассказала, с чего началась ее история любви с Мохаммадом Захуром / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия и пакистанский миллиардер Мохаммад Захур похоже все-таки преодолели кризис в отношениях. Еще весной артистка заявляла, что расходится с мужем после 20 лет вместе, но на днях она уже нежно поздравляла его с годовщиной знакомства.

Поклонники рады, что пара все же смогла уладить разногласия, и наслаждается подробностями лав-стори Захура и Камалии. Так, певица на своей странице в Instagram раскрыла секрет, чем она покорила миллиардера.

Она показала свое выступление с украинской народной песней Місяць на небі, которая, по словам Камалии, настолько впечатлила ее будущего мужа, что он практически был готов признаться ей в любви в первый же вечер знакомства.

"Именно с этой песни 20 лет назад началась наша красивая любовная история с Захуром. Услышав эту песню в тот заветный вечер, он едва не признался в любви! Я до сих пор помню: это была пятница, 11 июля, вечер, 21 час…" - вспоминает артистка.

Смотрите видео песни, которой Камалия покорила сердце Мохаммада Захура:

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