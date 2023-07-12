Камалия в купальнике нежно поздравила мужа-миллиардера с годовщиной

Певица и Мохаммад Захур отдыхают вместе с детьми на курорте вопреки заявлению про развод.

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Камалия показала, как отмечает годовщину знакомства с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия продолжает интриговать поклонников своей личной жизнью - в апреле она объявила про расставание с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром после 20 лет отношений, однако пасторальные картинки с семьей в полном составе не исчезают, а лишь приумножаются в социальных сетях артистки.

Сейчас Камалия с мужем и дочерями-близняшками Мирабеллой и Арабеллой отправились на летний отдых в Испанию. Там же пара, семейный статус которой так и остается загадкой, отметила особенную дату.

На своей странице в Instagram певица показала фото из бассейна с семьей в полном составе. В подписи к снимку она отметила, что в этот день началась история ее любви с Захуром.

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"Отмечаем 20-летие нашей первой встречи с Захуром 11 июля 2003 года. Вместе с прекрасными результатами этой встречи", - пишет Камалия. Такое заявление еще больше заинтриговало фанатов: едва они успели смириться с расставанием миллиардера и певицы, как они снова стали счастливой семьей. По крайней мере, на камеру.

Камалия показала, как отмечает годовщину знакомства с мужем / instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также Надя Дорофеева оказалась в пикантном положении, когда ее и Мишу Кацурина, ее нынешнего возлюбленного, застали в ЦНАПе после слухов о том, что пара связала себя узами брака.

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