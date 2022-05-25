Kalush Orchestra продают хрустальный микрофон победителя Евровидения и розовую панаму: сколько стоит

Евровидение 2022 Украина / eurovision.tv

Победители Евровидения 2022 в Турине украинская группа Kalush Orchestra выставила на аукцион свою награду с конкурса.

Все средства будут направлены на помощь ВСУ, а посредником по этому делу выступил Сергей Притула.

Именно с шоуменом и волонтером Сергеем Притулой группа Kalush Orchestra заключила соглашение о сотрудничестве во благо страны. Известно, что у Притулы свой благотворительный фонд, который является одним из самых мощных в Украине и обеспечивает наибольшие потребности украинских военных на фронте последние 8 лет.

Кроме хрустального микрофона, лидер группы Олег Псюк выставил и знаменитую розовую панаму, в которой выступал на сцене Евровидения.

Как можно приобрести панаму и трофей

Сделайте вступительное пожертвование в размере 5€ (или 200 гривен) на банковский счет фонда Сергея Притулы.Чем больше вы сделаете пожертвований по 200 гривен, тем больше шансов выиграть у вас будет.

После окончания розыгрыша партнеры "Монобанка" с помощью рандомайзера выберут победителя из всех пожертвовавших.

Трофей со стеклянным микрофоном Евровидение достанется тому, кто пожертвует больше средств в криптовалюте или традиционной валюте.

Розыгрыш головного убора и аукцион трофея завершатся 28 мая в 19:00.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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