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Лидер Kalush Orchestr признался, знали ли организаторы Евровидения заранее про заявление о Мариуполе

24 мая 2022, 22:50

Лидер группы Kalush Orchestra обратился ко всем военным и поблагодарил за их борьбу.

Евровидение 2022
Евровидение 2022 / eurovision.tv

После выступления в финале конкурса Евровидения 2022 на сцене в Турине группы Kalush Orchestra на всю Европу раздалась просьба Олега Псюка спасти Мариуполь и бойцов на Азовстали.

Исполнитель поделился, что планировал это сказать и понимал, что ставит на вес – дисквалификацию и шанс спасти жизнь украинцев.

Однако Kalush Orchestra поразил всю Европу и Украину, когда заявил о Мариуполе.

Олег Псюк рассказал, что организаторы предыдущего конкурса ничего не знали об их планах сказать что-то за Мариуполь.

"Договоренностей никаких не было потому, что никто бы нам такого разрешения не дал. Но да, я планировал это сказать, и сказал. Были конечно переживания относительно дисквалификации, но я просто поставил на вес: либо дисквалификация по Евровидению (это довольно важно), либо возможность спасти тысячи украинских жизней (это все же еще важнее). Поэтому я выбрал второй вариант", – говорит Псюк в интервью LAVRIN.

В частности, лидер группы Kalush Orchestra обратился ко всем военным и поблагодарил за их борьбу.

"Большая благодарность каждому из защитников, кто обороняет нашу страну. Надеемся, что как можно скорее наступит тот день, когда все это закончится, когда наступит победа и спокойствие, и все заживут наконец мирно в своих домах", – подытожил Олег.

Украина выиграла Евровидение

Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.

Это третья победа Украины в конкурсе. До сегодняшнего дня мы побеждали в 2004 и 2016 годах.

Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов. В 2017 году больше украинских музыкантов смог собрать лишь Сальвадор Собрал (758 баллов).

Президент Владимир Зеленский отреагировал на победу Украины. Сделаем все, чтобы Евровидение принимал украинский Мариуполь, заявил Зеленский.

Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022 сделали громкое заявление.

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