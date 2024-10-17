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Каким будет концерт Джареда Лето в РФ - росСМИ раскрыли подробности

Анна Подгорная
17 октября 2024, 22:57
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Thirty Seconds to Mars якобы начали переговоры о выступлении и обсуждение условий.
Джаред Лето
Джаред Лето новости - в РФ планируют концерт Thirty Seconds to Mars / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto

Скандал вокруг американской группы Thirty Seconds to Mars и их лидера, актера и певца Джареда Лето, не утихает уже неделю: 11 октября на концерте в Белграде, Сербия, артист сообщил фанатам, которые приехали из страны-оккупанта, что он соскучился за "русским духом" и концертами в рф, которые он не может провести из-за "проблем" (так, очевидно, Лето называет кровопролитную войну в Украине, против которой он еще недавно выступал).

После этого представители страны-агрессора с огромным энтузиазмом начали "обрабатывать" Thirty Seconds to Mars на предмет гастролей в рф. Сперва менеджер Джареда Лето отказывалась идти с ним на контакт, но, похоже, сдалась.

По крайней мере так утверждают росСМИ. Дескать им не только удалось получить от группы согласие на выступления, а даже обсудить условия на которых Лето и остальной коллектив готовы приехать.

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"Один большой концерт музыканта в РФ будет стоить скромный (на фоне других американских суперзвезд) 1 миллиончик долларов. Кроме того, предстоит решить немало организационных моментов: лучшая гостиница с президентскими люксами, индивидуальное меню от личного шеф-повара (еду от местных кулинаров Джаред пробовать не желает), огромное количество секьюрити и многое другое. Еще одно важное условие – приезд за день до концерта. Оказывается, Лето любит спокойно погулять по городу, где будет выступать, и пообщаться с местными, а может и спеть в неожиданном месте", - сообщают представители страны-оккупанта.

Стоит отметить, что ни Thirty Seconds to Mars в целом, ни Джаред Лето в частности, ни их представители так и не прокомментировали скандальную речь артиста в Белграде - в публичном пространстве и в социальных сетях они уже почти неделю играют в молчанку.

Кто такой Джаред Лето?

Джаред Лето - американский актер и музыкант. Лето получил признание за свою музыкальную деятельность и эксцентричный сценический образ в качестве вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей" был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус" и награды Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучший актер второго плана", сообщает Википедия.

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