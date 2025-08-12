"Какие-то кризисы, недоразумения": Лилия Ребрик высказалась о проблемах с мужем

Читайте больше:
Ведущая и актриса Лилия Ребрик познакомилась с будущим мужем, танцором Андреем Диким, в 2011 году. В том же году пара заключила официальный брак.
В декабре 2025-го Ребрик и Дикий отметят 14-ую годовщину свадьбы. И, по заверениям артистки, все это время в их отношениях царят мир и идиллия.
Проекту "Ранок у великому місті" Лилия призналась, что вот уже 14 лет их паре приписывают то разрывы, то серьезные проблемы. Тем не менее в браке с Диким она нашла именно то, что искала - безусловную любовь и умиротворение.
"Всегда пытаются найти какие-то кризисы или недоразумения в нашей семье. Я говорю, чтобы не тратили время. Я всегда мечтала, чтобы в моей семье был штиль. Кто-то говорит, что вы скучно живете. Я не скучаю в этом штиле. Мне комфортно", - утверждает ведущая.
Ранее Главред рассказывал, что известно об общем ребенке Потапа и Насти Каменских. Известный продюсер раскрыл тайну, где сейчас якобы находится малыш артистов.
Также украинская певица и ведущая Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы с бизнесменом Сергеем Грисюком. На днях пара отметила десять лет в официальном браке.
О персоне: Лилия Ребрик
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
