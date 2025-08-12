"Какие-то кризисы, недоразумения": Лилия Ребрик высказалась о проблемах с мужем

Ребрик и Дикий вместе около 14 лет.

Лилия Ребрик новости - ведущая рассказала о кризисах с Андреем Диким / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

О деталях брака Лилии Ребрик и Андрея Дикого

Что звезда думает о слухах о ее отношениях

Ведущая и актриса Лилия Ребрик познакомилась с будущим мужем, танцором Андреем Диким, в 2011 году. В том же году пара заключила официальный брак.

В декабре 2025-го Ребрик и Дикий отметят 14-ую годовщину свадьбы. И, по заверениям артистки, все это время в их отношениях царят мир и идиллия.

Проекту "Ранок у великому місті" Лилия призналась, что вот уже 14 лет их паре приписывают то разрывы, то серьезные проблемы. Тем не менее в браке с Диким она нашла именно то, что искала - безусловную любовь и умиротворение.

"Всегда пытаются найти какие-то кризисы или недоразумения в нашей семье. Я говорю, чтобы не тратили время. Я всегда мечтала, чтобы в моей семье был штиль. Кто-то говорит, что вы скучно живете. Я не скучаю в этом штиле. Мне комфортно", - утверждает ведущая.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочерями / instagram.com/liliia.rebrik

О персоне: Лилия Ребрик Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

