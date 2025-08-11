Укр
"Ни о чем не жалею": Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы

Анна Подгорная
11 августа 2025, 02:25
2
Цибульская с мужем отметила круглую дату.
Оля Цибульская
Оля Цибульская с мужем - как певица выглядела на своей свадьбе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Кратко:

  • Оля Цибульская и Сергей Грисюк в официальном браке 10 лет
  • Артистка показала сэлфи с их свадьбы

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская состоит в отношениях со своим мужем, бизнесменом Сергеем Грисюком, со школы. При этом в официальном браке пара не так давно: на днях они отпраздновали оловянную свадьбу - 10 лет.

Сергей не любит публичности, и подробности про их брак поклонники певицы узнали лишь летом 2022 года. Однако в честь особенной годовщины Цибульская опубликовала редкое фото с мужем - единственный снимок с их свадьбы.

видео дня

"Единственное наше свадебное фото. Ни о чем не жалею. Сегодня 10 лет официально. Люблю", - написала в своем блоге в Instagram Ольга. В кадре она позирует в простом белом платье и без фаты, а ее муж - в белой рубашке с серыми полосами. Молодожены сделали сэлфи в зеркале, и выглядят очень счастливыми.

Оля Цибульская с мужем
Оля Цибульская с мужем - как певица выглядела на своей свадьбе / instagram.com/cybulskaya

Ранее Главред рассказывал, чем занимается во время войны и на чем зарабатывает украинский певец Александр Пономарев. Ему пришлось остановить работу своего бизнеса в музыкальной сфере.

Также украинская певица, политический деятель и Народная артистка Украины Оксана Билозир раскрыла детали личной жизни после развода с музыкантом, военным и продюсером Романом Недзельским.

О персоне: Оля Цибульская

Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

шоу-бизнес Ольга Цибульская Оля Цибульская новости шоу бизнеса
Украина назвала свои условия для завершения войны

14:38

Прямое попадание и мощный пожар: ВСУ дронами взорвали Саратовский НПЗ

14:35

Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 9 секунд

14:33

Украина торжествует на Всемирных играх: как украинские гребцы удивили мир

14:09

"СБУ больше меня не ищет": с Алексея Панина сняли обвинения

14:03

У Путина "не собираются" возвращать территории в двух областях – WP

13:57

"Украина дорого заплатит": Фицо по-хамски оскорбил украинцев, в МИД ответили

Реклама
13:27

Штраф или даже изъятие автомобиля: за какой популярный тюнинг может наказать полиция

12:50

В яичницу-болтунью добавляют один ингредиент: секрет идеального блюдаВидео

12:42

Как убрать царапины на полу из дерева: простой, но рабочий способ

12:37

Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 августа

12:03

Послание Путину и Трампу: европейские лидеры сделали неожиданное заявление

11:33

Гороскоп на завтра 11 августа: Рыбам - ссора, Козерогам - облегчение

11:29

Зачистка на Сумщине: штурмовики ВСУ "покрошили" россиян и освободили Бессаловку

11:22

Украина и союзники перед встречей Трампа и Путина назвали США свой мирный план

10:52

РФ атаковала железнодорожный узел Днепропетровщины: какие поезда отменили в регионе

10:09

Гороскоп Таро на неделю с 11 по 17 августа: Ракам - прорыв, Тельцам - идея

