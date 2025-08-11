"Ни о чем не жалею": Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы

Цибульская с мужем отметила круглую дату.

Оля Цибульская с мужем - как певица выглядела на своей свадьбе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

Кратко:

Оля Цибульская и Сергей Грисюк в официальном браке 10 лет

Артистка показала сэлфи с их свадьбы

Украинская певица и ведущая Оля Цибульская состоит в отношениях со своим мужем, бизнесменом Сергеем Грисюком, со школы. При этом в официальном браке пара не так давно: на днях они отпраздновали оловянную свадьбу - 10 лет.

Сергей не любит публичности, и подробности про их брак поклонники певицы узнали лишь летом 2022 года. Однако в честь особенной годовщины Цибульская опубликовала редкое фото с мужем - единственный снимок с их свадьбы.

"Единственное наше свадебное фото. Ни о чем не жалею. Сегодня 10 лет официально. Люблю", - написала в своем блоге в Instagram Ольга. В кадре она позирует в простом белом платье и без фаты, а ее муж - в белой рубашке с серыми полосами. Молодожены сделали сэлфи в зеркале, и выглядят очень счастливыми.

Оля Цибульская с мужем - как певица выглядела на своей свадьбе / instagram.com/cybulskaya

О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

