"Ни о чем не жалею": Оля Цибульская показала единственное фото со своей свадьбы

Кратко:
- Оля Цибульская и Сергей Грисюк в официальном браке 10 лет
- Артистка показала сэлфи с их свадьбы
Украинская певица и ведущая Оля Цибульская состоит в отношениях со своим мужем, бизнесменом Сергеем Грисюком, со школы. При этом в официальном браке пара не так давно: на днях они отпраздновали оловянную свадьбу - 10 лет.
Сергей не любит публичности, и подробности про их брак поклонники певицы узнали лишь летом 2022 года. Однако в честь особенной годовщины Цибульская опубликовала редкое фото с мужем - единственный снимок с их свадьбы.
"Единственное наше свадебное фото. Ни о чем не жалею. Сегодня 10 лет официально. Люблю", - написала в своем блоге в Instagram Ольга. В кадре она позирует в простом белом платье и без фаты, а ее муж - в белой рубашке с серыми полосами. Молодожены сделали сэлфи в зеркале, и выглядят очень счастливыми.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, чем занимается во время войны и на чем зарабатывает украинский певец Александр Пономарев. Ему пришлось остановить работу своего бизнеса в музыкальной сфере.
Также украинская певица, политический деятель и Народная артистка Украины Оксана Билозир раскрыла детали личной жизни после развода с музыкантом, военным и продюсером Романом Недзельским.
Читайте также:
- "Вытянули старые тряпки из шкафа": Волошина и его новую девушку захейтили в Сети
- Вера Брежнева вернулась в Украину: "Счастлива разделить момент"
- "Опомнитесь, люди!": сестра Софии Ротару встала на защиту певицы
О персоне: Оля Цибульская
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред