Как выглядит маленькая дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк

Мила Чернышева уже почти пять лет остается загадкой для общественности, тайну которой поддерживают и старшие дети Заворотнюк.

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Анастасия Заворотнюк с семьей приняли решение скрывать Милу от широкой публики / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Российская актриса Анастасия Заворотнюк - мама троих детей. Младшую дочь Милу, от брака с фигуристом Петром Чернишевым, она родила в 2018-ом, за год до того, как ей диагностировали опухоль головного мозга.

Забота о малышке, доме и больной дочери легла на плечи мамы Заворотнюк. В октябре Миле исполнится 5 лет, но никто не знает, как девочка выглядит. Ее скрывают, как скрывается и сама актриса, которая, по слухам, из-за продолжительной борьбы с раком сильно изменилась внешне.

Запрещают публиковать снимки с младшей сестрой и Анне Заворотнюк - первенцу и старшей дочери Анастасии. Девушка сейчас гостит в подмосковном Крекшино у семьи, и делится с поклонниками ностальгическими кадрами.

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На ее странице в Instagram появилось фото маленькой девочки, которую поклонники и СМИ приняли за повзрослевшую Милу. Однако в кадре оказалась сама Анна - старый снимок она нашла в своей комнате.

А вот Анна Заворотнюк против публичности не возражает / instagram.com/anna_zavorotnyuk

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