"Как в хлеву": Тарзан опозорил "хозяйку" Королёву

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) сделал селфи в туалете и подставил свою жену Наташу Королёву.
На своей страничке в Instagram фанат войны, которую Россия развязала в Украине, опубликовал фото с туалета, но нарвался на критику пользователей сети.
Потеки от воды и зубной пасты на зеркале, запылившаяся плитка и сваленная в кучу косметика возмутила его поклонников. Больше всего досталось Королёвой.
"Королёвой туалеты мыть не пристало, но домработницу-то можно вызвать?!", "Бардак, как в хлеву", "А что так грязно?!", "У вас хозяйством совсем некому заняться?", - писали возмущенные пользователи сети.
Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.
Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.
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