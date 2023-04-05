"Как в хлеву": Тарзан опозорил "хозяйку" Королёву

Тарзан, который активно поддерживает войну, разделся и подставил Наташу Королёву.

Тарзан опозорил "хозяйку" Королёву / скриншот

Стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) сделал селфи в туалете и подставил свою жену Наташу Королёву.

На своей страничке в Instagram фанат войны, которую Россия развязала в Украине, опубликовал фото с туалета, но нарвался на критику пользователей сети.

Потеки от воды и зубной пасты на зеркале, запылившаяся плитка и сваленная в кучу косметика возмутила его поклонников. Больше всего досталось Королёвой.

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"Королёвой туалеты мыть не пристало, но домработницу-то можно вызвать?!", "Бардак, как в хлеву", "А что так грязно?!", "У вас хозяйством совсем некому заняться?", - писали возмущенные пользователи сети.

Тарзан показал бардак в ванной / скриншот

​Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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