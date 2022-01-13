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Как сейчас выглядит пижон-красавчик из сериалов Не родись красивой и Бедная Настя Петр Красилов

13 января 2022, 14:47

Актер стал артистом с большой буквы и успешно использует это амплуа в театре.

Кадр из т/с Не родись красивой / imdb.com

С конца съемок нашумевшего сериала Не родись красивой прошло без малого 16лет. Тогда теленовинка дала старт для карьеры многим молодым и талантливым актерам. Среди них был и Петр Красилов, сыгравший близкого друга главного героя - ловеласа и пижона Романа Малиновского.

Сегодня Красилов практически не появляется на экранах, однако по-прежнему предан актерскому ремеслу.

В интервью Татьяне Устиновой Петр Красилов поведал, что на телевидение его не зовут из-за сильных изменений во внешности. Актер очень набрал в весе, его не узнают, ведь помнят тем юным и худеньким пареньком, которым он явился зрителю в сериалах Бедная Настя и Не родись красивой.

Впрочем, сам Красилов по этому поводу не огорчается: "У меня другие габариты, другие формы... Меня лично не пугает переход из одного амплуа в другое амплуа. Мне наоборот это интересней, как человеку, который занимается такой сложной профессией, как актерское искусство".

Если карьера Красилова на телевидении переживает не лучшие времена, на его работу в театре, кажется, пара лишних кило ничуть не повлияла - артист активно принимает участие в пьесах и постановках (на данный момент он задействован в четырех) и служит в театре РАМТ.

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Как сейчас выглядит Петр Красилов, сыгравший Романа Малиновского в Не родись красивой / instagram.com/krasilov_work

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