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Как сейчас выглядит "самая красивая девочка в мире" - 20-летняя Тилан Блондо

4 января 2022, 23:30

Девушка по-прежнему прекрасна и успешна.

Тилан Блондо в детстве / instagram.com/thylaneblondeau

Французская актриса и фотомодель Тилан Блондо начала свою карьеру, когда ей было всего 4 года. Тогда девочка сотрудничала с модным брендом Jean Paul Gaultier. Приблизительно в то же время стала одной из самых высокооплачиваемых фотомоделей в мире.

Когда Блондо начала появляться на страницах модных глянцевых журналов, весь мир моментально окрестил ее "самым красивым ребенком в мире". Такое прозвище сильно поспособствовало развитию ее модельной карьеры.

Сейчас девушке 20 лет. За более чем 15 лет работы фотомоделью Блондо сотрудничала с такими журналами как Vogue, Jalouse Magazine, L’Officiel Paris, Marie Claire и пр., была лицом Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti и других.

Сегодня она сотрудничает с компаниями Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce & Gabbana и L’Oréal Paris.

К слову, Тилан Блондо не переросла свою красоту. В детстве девушка стала известная благодаря пухлым губкам, светлым волосам и бездонным голубым глазам. Все это девушке удалось сохранить и в 20-летнем возрасте.

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Тилан Блондо сейчас / instagram.com/thylaneblondeau

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Ранее певица Светлана Лобода поразила фанатов фото 30-летней давности, и показала, как выглядела в детстве.

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