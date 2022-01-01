Лобода поразила архивным фото: как выглядела звезда 30 лет назад

Певица оригинально поздравила своих поклонников с Новым годом.
Певица Светлана Лобода поздравила поклонников с Новым годом, опубликовав детское фото.
На своей страничке в Instagram артистка показала, как выглядела на новогоднем утреннике. Судя по подписи в углу, фото было сделано в 1990 году, когда артистке было 8 лет.
"С Новым Годом. Всего наилучшего нам в 2022!", - написала певица в подписи к посту.
Поклонники были в восторге от архивного фото своей любимицы, а некоторые даже сравнили ее с мамой и дочкой.
"Как же сильно Вы тут похожи на маму", "Какая красивая девочка! С Новым годом!", "Евка так на вас похожа!", "Доча на вас похожа", - писали в комментариях под постом.
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Автор: Сергей Кущ