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Лобода поразила архивным фото: как выглядела звезда 30 лет назад

1 января 2022, 17:24

Певица оригинально поздравила своих поклонников с Новым годом.

Светлана Лобода показала детское фото / instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода поздравила поклонников с Новым годом, опубликовав детское фото.

На своей страничке в Instagram артистка показала, как выглядела на новогоднем утреннике. Судя по подписи в углу, фото было сделано в 1990 году, когда артистке было 8 лет.

"С Новым Годом. Всего наилучшего нам в 2022!", - написала певица в подписи к посту.

instagram.com/lobodaofficial/

Поклонники были в восторге от архивного фото своей любимицы, а некоторые даже сравнили ее с мамой и дочкой.

"Как же сильно Вы тут похожи на маму", "Какая красивая девочка! С Новым годом!", "Евка так на вас похожа!", "Доча на вас похожа", - писали в комментариях под постом.

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Автор: Сергей Кущ
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