Лобода ошеломила сочной фигурой в соблазнительном купальнике

Лобода заворожила формами в купальнике / Соцстети

Певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram пикантное видео со съемок клипа на свою новую песню "Занесло".

Звезда показалась перед публикой в соблазнительном купальнике золотистого цвета. Свой образ она дополнила легким черным халатом.

В ролике Светлана дефилирует по съемочной площадке под свой припев.

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Лобода заворожила формами в купальнике

Напомним, ранее Леся эротично съела конфету Дмитрия Гордона Птичье молоко.

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