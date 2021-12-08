Лобода ошеломила сочной фигурой в соблазнительном купальнике

Звезда выпускает новый клип.
Певица Светлана Лобода выложила на своей странице в Instagram пикантное видео со съемок клипа на свою новую песню "Занесло".
Звезда показалась перед публикой в соблазнительном купальнике золотистого цвета. Свой образ она дополнила легким черным халатом.
В ролике Светлана дефилирует по съемочной площадке под свой припев.
Читайте такжеЛеся Никитюк показала себя без бельяПремьера новой видеоработы состоится 10 декабря.
Напомним, ранее Леся эротично съела конфету Дмитрия Гордона Птичье молоко.
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Автор: Ульяна Виноградова