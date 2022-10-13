Как сейчас выглядит больной афазией Брюс Уиллис - жена актера похвасталась милым кадром

Эмма Хеминг показала, как сейчас выглядит Брюс Уиллис / instagram.com/emmahemingwillis

67-летний голливудский актер Брюс Уиллис сейчас ведет уединенный образ жизни. Главной причиной тому служит диагноз Крепкого орешка - афазия. Артист страдает от неизлечимых прогрессирующих нарушений восприятия и воспроизведения устной и письменной речи.

Мозг Уиллиса перестает функционировать, как нужно. Это - большая трагедия для его семьи. Однако его жена, 44-летняя британская модель и актриса Эмма Хеминг, выбрала бороться с болезнью вместе с мужем.

На своей странице в Instagram женщина часто публикует трогательные кадры с Уиллисом - из их счастливого прошлого, и из весьма призрачного нынешнего.

Недавно Эмма показала идиллический кадр с совместной прогулки по улицам Лос-Анджелеса. На фото Брюс Уиллис, прикрыв от удовольствия глаза, нежно целует жену в щеку.

"Я тоже его люблю", - подписала снимок Хеминг. Женщина учится принимать своего мужа со всеми его недостатками, и радуется его обществу при любых обстоятельствах.

Эмма Хеминг показала, как сейчас выглядит Брюс Уиллис / instagram.com/emmahemingwillis

Ранее Эмма Хеминг показала эротическую фотосессию с мужем, которая была их первой совместной съемкой в качестве мужа и жены. Тогда голливудская парочка произвела настоящий фурор.

Также звезда Крепкого орешка часто попадается на глаза папарацци во время его прогулок по Лос-Анджелесу. Свежие фотографии показывают, что выглядит Уиллис достаточно изможденным.

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