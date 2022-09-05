Выглядит потерянным: в Сети появились свежие фото страдающего афазией Брюса Уиллиса

Крепкий орешек вышел на прогулку по залитым солнцем улицам Города ангелов.
67-летний голливудский актер, звезда фильмов Криминальное чтиво, Крепкий орешек и Пятый элемент, Брюс Уиллис был вынужден завершить блистательную актерскую карьеру из-за афазии - необратимого расстройства мозга, из-за которого он испытывает сложности с восприятием и произношением устной речи.
Сейчас Уиллис с женой, моделью и актрисой Эммой Хеминг, и детьми обитает в Калифорнии. Недавно он был замечен папарацци на прогулке в Санта-Монике.
На фото, которыми поделились Daily Mail актер выглядит одновременно бодрым, и слегка потерянным. Он заметно похудел.
Во время променада Уиллис был одет в синюю рубашку-поло, светлые джинсы и белые кроссовки. На горловине рубахи болтались зеркальные солнцезащитные очки.
Bruce Willis, 67, steps out for fresh air in LA as he battles aphasia brain disorder https://t.co/VRsnvkobqR— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 4, 2022
Ранее жена страдающего афазией Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась своими эмоция ми по поводу болезни супруга - происходящее с Крепким орешком она назвала "парализующим горем".
Меж тем супруги стараются жить обычной жизнью: недавно Хеминг показала, как Уиллис отмечал День отца в компании своих дочерей от обоих браков.
Другие новости:
- Сын Бритни Спирз обвинил мать в проблемах с психикой
- "Мне очень повезло": 84-летняя актриса Джейн Фонда сообщила, что у нее рак
- "Князь тьмы" Оззи Осборн не может передвигаться самостоятельно и теряет память