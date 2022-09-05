Выглядит потерянным: в Сети появились свежие фото страдающего афазией Брюса Уиллиса

Брюс Уиллис отправился на прогулку по Лос-Анджелесу / imdb.com

67-летний голливудский актер, звезда фильмов Криминальное чтиво, Крепкий орешек и Пятый элемент, Брюс Уиллис был вынужден завершить блистательную актерскую карьеру из-за афазии - необратимого расстройства мозга, из-за которого он испытывает сложности с восприятием и произношением устной речи.

Сейчас Уиллис с женой, моделью и актрисой Эммой Хеминг, и детьми обитает в Калифорнии. Недавно он был замечен папарацци на прогулке в Санта-Монике.

На фото, которыми поделились Daily Mail актер выглядит одновременно бодрым, и слегка потерянным. Он заметно похудел.

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Во время променада Уиллис был одет в синюю рубашку-поло, светлые джинсы и белые кроссовки. На горловине рубахи болтались зеркальные солнцезащитные очки.

Bruce Willis, 67, steps out for fresh air in LA as he battles aphasia brain disorder https://t.co/VRsnvkobqR — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 4, 2022

Ранее жена страдающего афазией Брюса Уиллиса Эмма Хеминг поделилась своими эмоция ми по поводу болезни супруга - происходящее с Крепким орешком она назвала "парализующим горем".

Меж тем супруги стараются жить обычной жизнью: недавно Хеминг показала, как Уиллис отмечал День отца в компании своих дочерей от обоих браков.

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