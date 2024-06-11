"Как будто все замерло": вдова Билоножко призналась, как переживает его смерть

Светлана Билоножко в особенный для мужа день рассказала про память о нем.

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Смерть Виталия Билоножко - Светлана Билоножко рассказала, как справляется со смертью мужа / коллаж: Главред, фото: Facebok Светланы Билоножко

9 января 2024 года перестало биться сердце Народного артиста Украины и владельца уникального голоса Виталия Билоножко. Сегодня ему мог бы исполниться 71 год. В День рождения певца его вдова, эстрадная исполнительница Светлана Билоножко, рассказала ЖВЛ, какие мероприятия вместе с семье планирует провести в честь покойной звезды.

В октябре пройдет концерт памяти Билоножко. Кроме того Светлана Григорьевна хотела бы организовать в музее уголок, посвященный легендарному певцу, и мини-зоопарк его имени. Виталий Васильевич очень любил животных, и сейчас в его загородном доме живут питомцы, которые в первые дни после смерти Билоножко ждали возвращения своего хозяина.

"У нас там живут и павлины, и фазаны, и голуби, и курочки декоративные, и попугайчики. У нас в доме есть аквариум на две тонны воды, вы можете представить? Все ждут Виталика. В первые дни вообще не ели. Посмотрят на меня, и каждый в свой уголок шел. Я не знала, что делать. Собаки неделями лежали у ворот, ждали. Как будто все замерло", - рассказала вдова певца.

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Сама она со смертью мужа так и не смирилась. Светлана Белоножко стала активней выступать, давать интервью, принимать участие в различных проектах. Но все это она делает, чтобы не погружаться в черную тоску по мужу.

"Я все время в движении. Я не сижу, потому что если я сяду, мне будет тяжело. Я буду скучать, плакать, а я этого не хочу", - призналась она.

Кроме того Светлана Григорьевна хочет выпустить книгу покойного мужа, которую он начал записывать на смартфон. Правда, пока она не может найти в себе силы, чтобы прослушать эти аудиозаписи - рана от утраты возлюбленного еще слишком свежа.

Кто такой Виталий Билоножко? Виталий Васильевич Белоножко (11 июня 1953 - 9 января 2024) - украинский певец, эстрадный исполнитель; Народный артист Украины (1995); основатель и организатор периодического Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", сообщает Википедия.

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