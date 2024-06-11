Жена в "трауре": обвиненный в абьюзе Константин Войтенко женился во второй раз

Войтенко и его новая жена показали первые фото со свадебной церемонии.

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Константин Войтенко во второй раз женился - фото со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliia.voytenko

Украинский актер, звезда сериалов "Село на миллион" и "Когда мы дома", Константин Войтенко осенью 2022 года развелся с матерью своего единственного ребенка, танцовщицей Валентиной Марининой, после семи лет вместе. Расставание оказалось отнюдь не мирным, ведь год спустя бывшая жена артиста обвинила его в домашнем насилии и абьюзе.

Сам Войтенко слова Марининой отрицал, и после развода быстро нашел новую возлюбленную. Ею стала дизайнерка и владелица именного бренда Наталья Каминская. В феврале 2024 года актер сделал избраннице предложение руки и сердца.

Сегодня стало известно, что пара сыграла свадьбу. Фотографии с церемонии пара показала в своих блогах в Instagram.

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Стоит отметить, что пара выбрала необычные наряды для росписи - оба они надели черное. И если Войтенко ограничился черным костюмом и рубашкой, то его жена появилась в более экстравагантном образе. На свадьбу с актером она надела черное платье-чулок из прозрачных кружев с открытыми плечами.

Валентина Маринина на свадьбу бывшего мужа никак не отреагировала.

Константин Войтенко во второй раз женился - фото со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliia.voytenko

Константин Войтенко во второй раз женился - фото со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliia.voytenko

Константин Войтенко во второй раз женился - фото со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliia.voytenko

Кто такой Константин Войтенко? Константин Войтенко - украинский актер театра, кино и телевидения. С 2012 года служит в Новом драматическом театре на Печерске. Наиболее известные работы: "Параджанов", "Когда мы дома", "Ночь святого Валентина", "Село на миллион", "Домик на счастье". Принимал участие в шоу "Танцы со звездами-8", где занял 3 место.

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