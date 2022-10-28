К зиме подготовилась: Елена-Кристина Лебедь показала трусы с начесом

Ведущая Аферистов в сетях знает, как правильно утеплиться и задобрить маму.
Украинская телеведущая и блогерка Елена-Кристина Лебедь со всей серьезностью подошла к подготовке к зиме, которая, как говорят чиновники, может стать одной из самых сложных в истории нашего государства.
Ведущая отправилась по магазинам, чтобы утеплить свой гардероб, и в результате нашла настоящее сокровище, шуточны миф, который кто-то решил воплотить в реальность.
На своей странице в Facebook Лебедь опубликовала фото из примерочной, на котором позирует с огромными шерстяными трусами.
"Я знала… Мама на шапке не остановится", - пошутила Елена-Кристина.
Поклонники посоветовали ей тотчас купить этот мохеровый шедевр, чтобы не расстраивать маму. Ведь будет не только очень тепло, но еще и крайне стильно.
Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.
Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.
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