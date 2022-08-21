Елена-Кристина Лебедь показала "воздушные шарики" в бикини

Елена-Кристина Лебедь в бикини показала тело в прыжке / instagram.com/elena_kristina_lebed

Украинская телеведущая и блогерка Елена-Кристина Лебедь считается личностью очень скандальной в кругах украинского шоу-бизнеса, так как имеет дело с аферами.

Однако не меньше споров и обсуждений вызывает у поклонников также ее внешность - артистка от природы худощава, из-за чего ее нередко подозревают в анорексии.

В комментариях под каждым ее снимком в социальных сетях разгораются нешуточные споры, комплименты стройной фигуры перемежаются возгласами осуждения за чрезмерную худобу.

Сама Лебедь научилась относиться к своему телу и ядовитым замечаниям с иронией. Недавно на ее странице в Instagram появился снимок, на котором звезда в купальнике позирует в прыжке, с воздушными шарами в руке.

"Шарики и грузик", - подшутила над собой ведущая.

Елена-Кристина Лебедь в бикини показала тело в прыжке / instagram.com/elena_kristina_lebed

Ранее Украинская певица и актриса Надежда Мейхер засветила восхитительное тело в соблазнительном платье-сетке собственного дизайна.

Также без смущения тело в бикини демонстрирует 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

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