УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Елена-Кристина Лебедь показала "воздушные шарики" в бикини

21 августа 2022, 22:14

Ведущая похвасталась подтянутой фигурой на залитой солнцем лужайке.

Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь в бикини показала тело в прыжке / instagram.com/elena_kristina_lebed

Украинская телеведущая и блогерка Елена-Кристина Лебедь считается личностью очень скандальной в кругах украинского шоу-бизнеса, так как имеет дело с аферами.

Однако не меньше споров и обсуждений вызывает у поклонников также ее внешность - артистка от природы худощава, из-за чего ее нередко подозревают в анорексии.

В комментариях под каждым ее снимком в социальных сетях разгораются нешуточные споры, комплименты стройной фигуры перемежаются возгласами осуждения за чрезмерную худобу.

Сама Лебедь научилась относиться к своему телу и ядовитым замечаниям с иронией. Недавно на ее странице в Instagram появился снимок, на котором звезда в купальнике позирует в прыжке, с воздушными шарами в руке.

"Шарики и грузик", - подшутила над собой ведущая.

Елена-Кристина Лебедь
Елена-Кристина Лебедь в бикини показала тело в прыжке / instagram.com/elena_kristina_lebed

Ранее Украинская певица и актриса Надежда Мейхер засветила восхитительное тело в соблазнительном платье-сетке собственного дизайна.

Также без смущения тело в бикини демонстрирует 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

Другие новости:

шоу-бизнес Елена-Кристина Лебедь новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:29

"Ликвидируют токсичных фигур": в РФ началась борьба элит за место в постпутинской России - эксперт

22:14

Елена-Кристина Лебедь показала "воздушные шарики" в бикини

22:09

Харьков в огне: оккупанты нанесли мощный удар по городуВидео

21:55

Россия в панике закрывает воздушное пространство в трех областяхВидео

21:32

За подрывом машины Дугина стоят российские партизаны: они угрожают убить Путина - оппозиционерВидео

Реклама
21:19

"РФ входит в военно-кадровый кризис": у Зеленского сделали заявление о переговорах с ПутинымВидео

20:57

Идут мощные бои: где на Донбассе оккупанты имеют успехиВидео

20:32

16-летняя дочь Ольги Фреймут показала романтическое воссоединение с возлюбленным

20:10

Приметы на 23 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не привлечь трагедиюВидео

20:08

Путин убеждал, что Украина и Беларусь не должны быть независимыми государствами - ШольцВидео

20:00

Приближают освобождение: поклонница России в соцсетях показала месторасположение ПВО в КрымуВидео

19:44

США и Китай готовят большую сделку по судьбе России – ФейгинВидео

19:37

Надя Дорофеева призналась, что на самом деле связывает ее с Мишей КацуринымВидео

19:33

Оккупанты из Запорожской АЭС попали в реанимацию с признаками лучевой болезни - парамедикВидео

19:32

Проверьте себя: какая родинка на теле несет невероятную удачуВидео

18:56

Каменских побывала в Ирпене и спела песню на поддержку волонтеровВидео

18:52

Юрий Романенко. Убийство Дарьи Дугиной и почему Россия накануне большого шухераВидеоблоги

18:50

"Упадет что-то крепкое": Украина может устроить россиянам "праздник" на День Независимости - экспертВидео

18:43

Путин будет создавать миф об украинском терроризме в Москвемнение

18:37

"Очень нездоров": Комаровский назвал диагноз Путина

Реклама
18:36

Разочарование дня: легендарный "Геракл" Кевин Сорбо призвал прекратить финансовую помощь Украине

18:27

"Убрать хотели дочь и отца": стало известно, за что убили дочь ДугинаВидео

18:23

Мужчин забрали на войну против Украины: в Должанске на Луганщине на шахте работают женщиныВидео

18:21

"Украина в крови, а украинка Королева в кайфе": певица зажгла с кавказскими мужчинамиВидео

18:00

Просто хотел захватить: у Путина "абсолютно абсурдные" причины нападения на Украину - ШольцВидео

17:31

"Москва сгорит целиком": эксперт рассказал, что ждет РФ в случае удара по центрам принятия решенийВидео

17:16

19 ракетных ударов из 20-ти приходится на гражданские объекты: в СБУ назвали настоящую цель армии РФВидео

17:04

В России не смогли сформировать танковый батальон, желающих ехать на войну мало – ГУРВидео

17:01

Празднуют ромашковую свадьбу: на Сніданку з 1+1 Сеничкин и Барбир отметили 9-летие совместной работыВидео

16:50

Эвакуации из города и химическая атака: в Украине обновили сигналы воздушной тревогиВидео

16:32

"Рупоры" Кремля открыто угрожают Украине: пропагандисты призывают "срочно ударить по Банковой"

16:22

Украину атакует град и жара: синоптики назвали последний жаркий деньВидео

16:09

Сотрудникам Правительственного квартала рекомендуют с 22 по 26 августа работать дома – УПВидео

16:08

"Если я умру как воин - это будет самая достойная смерть": Даниэль Салем поймал пулю на фронте

15:55

Штурм РФ на юге нарвался на мощную ответку ВСУ: оккупанты отступили с потерямиВидео

15:54

"Он не подлец, а просто идиот": Шендерович попытался оправдать путинского холуя Машкова

15:50

Для России удары по Крыму равносильны уничтожению крейсера "Москва" - Юрий ШулипаВидео

15:40

Воевал в Чечне и Сирии: ВСУ уничтожили подполковника из РФ, который одним из первых поехал на фронтВидео

15:10

Самые вкусные сосиски, от которых невозможно отказаться: простой рецептВидео

15:05

Если РФ захватит Киев и разгромит Украину, на очереди будут Франция, ФРГ, Британия и США – СоскинВидео

Реклама
14:59

Киев под угрозой: в Британии назвали условие применения РФ ядерного оружияВидео

14:59

Дугина после гибели дочери срочно увезли в больницу: в Сети появились подробности

14:47

Под Запорожьем буряты и кадыровцы постреляли друг друга, есть раненые – журналистВидео

14:36

Война будет длиться 15 лет, но уже не на территории Украины - экспертВидео

14:36

"Будет та еще Буча": когда освободят Херсон, Крым и главная цель войны - прогноз от Макса ГордееваВидео

14:25

Бунт в "ЛНР": луганские боевики отказываются воевать за "ДНР"Видео

14:10

Астролог спрогнозировала какие месяцы войны с Россией будут самыми тяжелымиВидео

13:59

Штаб ЧФ РФ в Крыму мог атаковать гражданский БПЛА: ПВО оккупантов не смогло его сбить – ISWВидео

13:47

Выстрел в голову: в Кропивницком начальника областного управления СБУ нашли застреленнымВидео

13:29

"Скоро по всей РФ - взрывы возмездия": Невзоров позлорадствовал гибели дочери Дугина

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять