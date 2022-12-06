К каждой бочке пропагандистская затычка: Симоньян влезла в скандал с Лаймой Вайкуле

Свое "авторитетное" мнение пропагандистка высказала так нелепо, что даже смешно от подобных потуг остроумия.

Маргарита Симоньян подколола Вайкуле за высказывание о Пугачевой, кормящей РФ / instagram.com/laima_vaikule_official, t.me/margaritasimonyan

Латышская певица Лайма Вайкуле резко осудила тех, кто травит Аллу Пугачеву и ее семью за антивоенные высказывания. Свое недовольство Вайкуле высказала в интервью, в котором акцентировала внимание на том, что советская и российская эстрада долгое время кормилась (и кормится) за счет Примадонны.

Такая ремарка Лаймы взбесила всех пророссийски настроенных активистов, среди которых оказалась и Маргарита Симоньян - символ беззубой и бессмысленной российской пропаганды.

По всем правилам интернет-троллинга, который, безусловно, очень подходит к образу интеллигентки и интеллектуалки, к которому пропагандистка так отчаянно стремится, она не смогла раскритиковать смысл сказанного Вайкуле, поэтому решила прицепиться к формулировке.

"Согласно Лайме Вайкуле, Лайма Вайкуле содержала весь СССР, а Пугачева - только Россию. Девочки, не подеритесь", - неказисто пошутила Симоньян на своем Telegram-канале.

/ t.me/margaritasimonyan

Ранее 39-летняя Алина Кабаева, которою называют любовницей Владимира Путина и матерью его внебрачных детей, вышла в свет в Сочи вместе с главой Газпрома.

Также внук Софии Ротару, музыкант Анатолий Евдокименко, впервые высказался о позорном бегстве из Украины - объяснил свой поступок и пожаловался на жизнь кочевника.

Другие новости: