Известный украинский певец-военный засветился в Курской области

Бывший участник R'n'B дуэта TamerlanAlena Тамерлан на время войны приостановил музыкальную карьеру, чтобы посвятить себя выполнению боевых задач по защите страны, волонтерской деятельности и разработке и изготовлению БПЛА.
О своей службе в социальных сетях Тамерлан практические ничего не рассказывает, однако может поделиться подробностями с друзьями. Так с его разрешения ведущий Слава Демин опубликовал в своем блоге в Instagram фото артиста в боевой амуниции в Курской области.
На снимке Тамерлан стоит у дорожного знака с названиями трех населенных пунктов страны-оккупанта: Дьяконово, Рыльск и Суджа. Как именно и по какой причине он оказался на этом направлении, бывший артист не рассказал.
Впрочем, Демин в шутливой форме предположил, что Тамерлан решил стать "уклонистом" и сбежать за границу. Военный шутку поддержал: "Я по "Шляху" как волонтер".
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