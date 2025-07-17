Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

Кратко:
- Антону Вельбою нравится Злата Огневич
- Что он готов ради нее сделать
Украинский известный певец Антон Вельбой рассказал о своей симпатии к певице Злате Огневич.
Недавно артист разошелся со своей возлюбленной после нескольких лет отношений и этот разрыв стал болезненным для него, но Антон уже задумывается о личной жизни.
В эфире М1 Вельбой отметил, что пошел бы на шоу Холостячка, чтобы завоевать сердце именно Златы Огневич, которая ему симпатична.
"На Холостячку пойти - это неплохо. Если бы холостячкой была Злата Огневич еще раз, я бы пошел. Мне нравится Злата Огневич, если честно", - рассказал певец.
Напомним, недавно Злата Огневич рассказывала, с кем бы она пошла на свидание и среди фаворитов оказались Артем Пивоваров, Тарас Цымбалюк и Parfeniuk.
Смотрите видео интервью Вельбоя:
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Злата Огневич - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.
А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.
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О персоне: Злата Огневич
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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