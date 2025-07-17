Известный украинский артист признался в чувствах к Злате Огневич

Артист хотел бы бороться за сердце Огневич.

https://stars.glavred.info/izvestnyy-ukrainskiy-artist-priznalsya-v-chuvstvah-k-zlate-ognevich-10682030.html Ссылка скопирована

Злата Огневич - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Злата Огневич

Кратко:

Антону Вельбою нравится Злата Огневич

Что он готов ради нее сделать

Украинский известный певец Антон Вельбой рассказал о своей симпатии к певице Злате Огневич.

Недавно артист разошелся со своей возлюбленной после нескольких лет отношений и этот разрыв стал болезненным для него, но Антон уже задумывается о личной жизни.

видео дня

В эфире М1 Вельбой отметил, что пошел бы на шоу Холостячка, чтобы завоевать сердце именно Златы Огневич, которая ему симпатична.

Злата Огневич / instagram.com, Злата Огневич

"На Холостячку пойти - это неплохо. Если бы холостячкой была Злата Огневич еще раз, я бы пошел. Мне нравится Злата Огневич, если честно", - рассказал певец.

Напомним, недавно Злата Огневич рассказывала, с кем бы она пошла на свидание и среди фаворитов оказались Артем Пивоваров, Тарас Цымбалюк и Parfeniuk.

Злата Огневич / инфографика: Главред

Смотрите видео интервью Вельбоя:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Злата Огневич - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Злата Огневич решила поменять прическу. Певица избавилась от длинных волос и сделала удлиненное каре до плеч, поскольку жаждет не только внутренних, но и внешних перемен.

А также ранее Злата Огневич рассказала неприятные новости о том, что собственник компании "Star Label", которая продавала билеты на ее концерты, Тарас Доненко исчез вместе со средствами за купленные билеты и не выходит на связь.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Злата Огневич Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред