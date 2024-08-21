Известный шоумен признался, есть ли у него бронь и где берет деньги

Слава Демин раскрыл подробности своих заработков в сегодняшних условиях.

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Слава Демин новости - Слава Демин рассказал про бронь и зарплату / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official

Украинский радио- и телеведущий Слава Демин сейчас совмещает три работы: на радио Люкс ФМ, на телеканале "ДОМ" и блогерская деятельность на различных платформах. При этом шоумен признается - денег ему порой не хватает.

В среднем Демин получает из всех источников 3-5 тыс. долларов в месяц. Однако порой у него бывают неудачные времена. Об этом он рассказал в комментарии для проекта "Ранок у великому місті".

"Сейчас, мне кажется, моя прибыль составляет от 3-х до 5 тысяч долларов в месяц. Я хочу здесь уточнить. Монетизация на YouTube, но с этой монетизации я получаю не так много, иногда работаю в минус. Потому что мне нужно заплатить за продакшн. У меня большая команда, которая работает над выпусками. Прошлый месяц у меня был по YouTube минус", - поделился ведущий.

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При этом Слава Демин отмечает - ни одна из его работ не обеспечивает ему бронь от мобилизации, так как он работает, как ФЛП. "У меня нет трудовой книжки на телеканале. Я как ФЛП выступаю, и они мне просто оплачивают мои услуги. Я не являюсь официальным работником канала, поэтому я не забронирован", - рассказал шоумен.

Кто такой Слава Демин Слава Демин - украинский телеведущий, шоумен, автор собственного шоу на YouTube "Слава+", где к нему в гости приходят известные украинские личности. Шоумен был женат на Ксении Мищенко. Пара провела в браке 13 лет и разорвала отношения в 2021 году. Но официально развод они не оформили. Ведущий признался, что им лень идти в ЗАГС и заполнять документы. Слава и Ксения, как они сами отметили, остались друзьями и воспитывают общего сына. Слава Демин родился во Львове и у него было тяжелое детство. Его мать колотила ведущего за любой проступок, а теперь он вынужден платить ей алименты.

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