Известный российский комик публично отказался воевать на стороне РФ

Он заявил прямо со сцены, что не собирается отстаивать интересы одного человека, и высмеял российскую пропаганду.

Российский комик Руслан Белый публично отказался воевать на стороне РФ/ Instagram ruslan_belyy

Российский стендап-комик Руслан Белый во время выступления прямо со сцены заявил, что он не собирается воевать против Украины на стороне России.

Комик подчеркнул, что пошел бы защищать РФ в случае, если бы на нее напали. А так как это РФ напала на Украину, он не собирается "отстаивать интересы одного человека". Видео выступления Белого было опубликовано в сети.

Стендапер сказал, что его отец из Украины, и что здесь есть много его родственников, а также вспомнил о своем друге, который для защиты родной страны от российских оккупантов вступил в терроборону.

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"Я не собираюсь отстаивать интересы одного определенного человека, понимаете. Тем более, куда мне идти? У меня отец из Украины, у меня там половина родственников. У меня там есть друг Евгений, он живет в Одессе и последнее, чего я хочу, чтобы друг Евгений стрелял в меня из миномета где-то под Херсоном с фразой "Не всё так однозначно, Руслан", – сказал Белый.

Также он высмеял российскую пропаганду и тех россиян, которые верят в фейки о том, что якобы "Украина могла бы напасть на Россию, если бы РФ не напала первая".

"Серьезно? Напали бы первыми? Для чего? Для анекдота? Напала как-то Украина на Россию... К счастью, Лукашенко знал, откуда готовится нападение", – сказал юморист.

Напомним, ранее украинский стендап-комик Андрей Щегель заявил, что специально выехал из Украины по артистической линии – из-за украино-российской войны и мобилизации в ряды ВСУ. Щегель говорил, что получил три повестки из ТЦК – две из Рахова (Закарпатская область) и одну из города Надворная (Ивано-Франковская область). И он сознательно решил их игнорировать, а потом покинуть страну ‒ якобы с гастролями. При этом он высказал мнение, якобы "это выбор ребят – умирать на войне".

Позже Щегель извинился за свои слова о том, что "украинцы сами сделали свой выбор погибать на войне". В частности артист, который сбежал из Украины, опубликовал видео-извинение, а также заявил, что он не то имел в виду и спел стандартное о словах, "вырванных из контекста".

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