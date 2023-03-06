УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украинский комик, поливающий грязью украинцев, оправдался за свои слова

6 марта 2023, 14:22
Артист теперь оправдывается за свои ужасные слова в отношении украинцев, которые пошли на войну.
Андрей Щегаль
Андрей Щегаль / Скриншот

Стендап-комик Андрей Щегель извинился за свои слова о том, что "украинцы сами сделали свой выбор погибать на войне".

В частности артист, который убежал из Украины, опубликовал видео-извинение, а также заявил, что он не то имел ввиду и запел стандартное о словах "вырванных из контекста".

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека именно "гибнуть на войне" и имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, порой приводит к гибели лучших ее детей. Предлагаю вам полностью посмотреть интервью со Скрипиным и самим заключить, что мои слова не содержали ни капли пренебрежения", - оправдывается артист.

видео дня

Он также сообщил, что не чувствует пренебрежения ко всем украинцам. "Последнее видео моей эмоциональной и импульсивной речи, куском выложенное в интернет и совершенно вырванное из контекста, является лишь моей гневной и беспомощной реакцией на бесконечные сообщения мне, моим близким и друзьям с угрозами расправы и убийством на протяжении нескольких суток, которые просто сводят тебя с ума", - добавляет он.

Щегель также извинился перед теми, кому причинил страдания. "Провокация является работой комика, но поиск врагов и охота на ведьм вышли за пределы разумного. Я уверяю, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас и считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, намного безопаснее того, кто говорит, то, что люди хотят услышать. У Украины есть настоящие враги. И это точно не я", - подытожил он.

Напомним, ранее Щегель заявил, что специально уехал из Украины по артистической линии ‒ из-за украино-российской войны и мобилизации в ряды ВСУ. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Роману Скрыпину.

Щегель говорил, что получил три повестки из ТЦК — две из Рахова (Закарпатскаяо область) и одна из города Надворная (Ивано-Франковская область). И он сознательно решил их игнорировать, а потом покинуть страну ‒ якобы с гастролями. "Я не боюсь военкомов, позиционирую себя как свободного человека, понял, что больше не могу и нашел для себя способ [сбежать - нецензурно] и пожить в комфортной психологической обстановке. Вот, честно вам заявляю", — сказал стендапер.

В ответ на вопрос Скрыпина о том, считает ли он правильным бежать из страны во время войны, Щегель снова начал бравировать. "Конечно [правильно ‒ Главред], это жизнь […] Что такое страна? Фикция, созданная культурным прессом [...] Слушайте, я исхожу из того, что это выбор ребят [бойцов ВСУ - Главред ] – умирать", ‒ подытожил он.

Вас также может заинтересовать:

Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:58

ВСУ перебросили резервы: спецназ ССО контратакует в Бахмуте – украинский офицер

14:52

Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецептВидео

14:44

"Был другом, стал врагом": Z-патриотка Кудрявцева высказалась по поводу ЗеленскогоВидео

14:26

Угроза работе ВСУ дронами по оккупантам: Резников оценил сценарий военного альянса Китая с РФВидео

14:22

Украинский комик, поливающий грязью украинцев, оправдался за свои словаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:15

ВСУ будут держать оборону Бахмута: Зеленский срочно собрал Ставку из-за тяжелых боев на ДонбассеВидео

14:11

Кубань, Курск и Белгород захотят в Украину, а Кадыров сбежит в Дубай: Росс назвал дату распада РФВидео

13:59

Тест по картинке: быстро и просто узнать о своих комплексах

13:40

"Цели будут": в Украине анонсировали новые удары дронов вглубь территории РФ

Реклама
13:32

РФ не изменит ход войны даже в случае захвата Бахмута - Ллойд ОстинВидео

13:24

Робокоп, Иисус Христос и даже Шпинат: как нельзя называть детей в разных странах мира

13:20

Favbet Foundation передал внедорожник Nissan подразделению "Киянина"

13:17

Как почистить много грецких орехов за секунды: лайфхак, который действительно работаетВидео

13:16

Простой психологический тест: как по стилю одежды узнать о характере человекаВидео

13:13

Месяц учений раз в год вместо срочной службы: Резников предложил изменить военную подготовкуВидео

13:10

Будут тянуть с ответом до последнего: принца Гарри и Меган Маркл пригласили на коронациюВидео

12:42

Знаменитый бренд Louis Vuitton влип в скандал из-за свастики РФ: в ОП жестко ответили

12:26

"Когда мама дала сотку, чтобы выступил для бабушки": Киркорова в трусах подняли на смехВидео

12:20

Парад победы в Киеве состоится в июне: астролог Влад Росс предсказал исход войны и будущее РФЭксклюзив

12:15

Гороскоп на завтра 7 марта 2023: Рыбам – сложные задачи, Весам – мелкие неурядицыВидео

Реклама
12:01

Венгрия призывает к "капитуляции Украины": Подоляк разнес Будапешт за пляски под дудку ПутинаВидео

11:34

Пригожин затевает бунт: готовит свержение питерского губернатора-друга ПутинаВидео

11:15

Настоящая девушка мечты: как выглядит киберкрасотка из сериала "Чудеса науки" сейчас

11:11

"Дадут телу силу и здоровье": диетолог назвала 4 самых полезных продукта

10:56

Открыл огонь на поражение: срочник РФ в Курской области расстрелял сослуживцев

10:37

Кормление кошки со стола может закончится плачевно: что можно и нельзя давать животномуВидео

10:32

Как вернуть к жизни дерево: простые советы для дачников и способы лечения вишни

10:04

"Захват спецслужбами Украины": в Петербурге переполошились после экстренной посадки Ту-22М3

09:52

Открытие века: найдена звезда-"близнец" Солнца с планетами-копиями Сатурна и Нептуна

09:24

"Я потерял свою красавицу": оккупанты убили молодую защитницу Украины

09:16

План мобилизации еще не завершен: Резников заявил, что Генштабу ВСУ нужны специалистыВидео

08:55

Горькое возвращение украинцев к реальностимнение

08:54

Турция пропустила в Черное море подсанкционное судно РФ с военным грузом - СМИ

08:41

Бывшая эскортница получила награду от ГУР: ей пришлось извиняться, а разведчикам оправдываться

08:25

ВСУ не выходят из Бахмута, но проводят маневры по тактическому отводу войск – ISWВидео

08:20

Гороскоп на сегодня 6 марта 2023: Рыбам – знакомства, Водолеям – деньгиВидео

07:44

Спецподразделение ГУР уничтожило башню наблюдения в Брянской области РоссииВидео

07:36

Спасала жизни до последнего вздоха: погибла боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр"

07:20

Вкуснейшие лепешки из 4 ингредиентов: вы удивитесь, как их просто приготовить - рецептВидео

07:05

Зачем добавлять соду при варке картофеля: простой секрет, который сделает блюдо божественно вкусным

Реклама
06:55

Близиться кульминация: провальные атаки РФ создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ - ISWВидео

06:53

Дождется ли Россия ленд-лиза от Китаямнение

06:29

Ситуация сложная, но есть возможность доставлять боеприпасы: в ВСУ рассказали о ситуации в БахмутеВидео

05:15

"На нас охотились": "рот Путина" Соловьёв попал под обстрел в районе УгледараВидео

03:00

Блюдо придется вылить: почему нельзя оставлять лавровый лист в супе

02:10

Врежет +19: синоптики рассказал о резком потеплении в УкраинеВидео

01:30

Звездная украинская прыгунья в одной рубашке засветила голые бедра

00:51

Зачем 6 марта нужно выбросить всю битую посуду из дома: приметы и что нельзя делатьВидео

00:05

"Сотни оккупантов не вернутся": ВСУ точными ударами уничтожили россиян в МелитополеВидео

05 марта, воскресенье
23:19

"Отвлекающий момент": РФ хочет обмануть украинцев, используя истребители МиГ-31 - ЖдановВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять