Украинский комик, поливающий грязью украинцев, оправдался за свои слова

Артист теперь оправдывается за свои ужасные слова в отношении украинцев, которые пошли на войну.

Андрей Щегаль / Скриншот

Стендап-комик Андрей Щегель извинился за свои слова о том, что "украинцы сами сделали свой выбор погибать на войне".

В частности артист, который убежал из Украины, опубликовал видео-извинение, а также заявил, что он не то имел ввиду и запел стандартное о словах "вырванных из контекста".

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека именно "гибнуть на войне" и имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, порой приводит к гибели лучших ее детей. Предлагаю вам полностью посмотреть интервью со Скрипиным и самим заключить, что мои слова не содержали ни капли пренебрежения", - оправдывается артист.

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Он также сообщил, что не чувствует пренебрежения ко всем украинцам. "Последнее видео моей эмоциональной и импульсивной речи, куском выложенное в интернет и совершенно вырванное из контекста, является лишь моей гневной и беспомощной реакцией на бесконечные сообщения мне, моим близким и друзьям с угрозами расправы и убийством на протяжении нескольких суток, которые просто сводят тебя с ума", - добавляет он.

Щегель также извинился перед теми, кому причинил страдания. "Провокация является работой комика, но поиск врагов и охота на ведьм вышли за пределы разумного. Я уверяю, что хотел быть с вами откровенным, потому что уважаю вас и считаю, что тот, кто говорит неприятную правду, намного безопаснее того, кто говорит, то, что люди хотят услышать. У Украины есть настоящие враги. И это точно не я", - подытожил он.

Напомним, ранее Щегель заявил, что специально уехал из Украины по артистической линии ‒ из-за украино-российской войны и мобилизации в ряды ВСУ. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Роману Скрыпину.

Щегель говорил, что получил три повестки из ТЦК — две из Рахова (Закарпатскаяо область) и одна из города Надворная (Ивано-Франковская область). И он сознательно решил их игнорировать, а потом покинуть страну ‒ якобы с гастролями. "Я не боюсь военкомов, позиционирую себя как свободного человека, понял, что больше не могу и нашел для себя способ [сбежать - нецензурно] и пожить в комфортной психологической обстановке. Вот, честно вам заявляю", — сказал стендапер.

В ответ на вопрос Скрыпина о том, считает ли он правильным бежать из страны во время войны, Щегель снова начал бравировать. "Конечно [правильно ‒ Главред], это жизнь […] Что такое страна? Фикция, созданная культурным прессом [...] Слушайте, я исхожу из того, что это выбор ребят [бойцов ВСУ - Главред ] – умирать", ‒ подытожил он.

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