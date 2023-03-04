УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это выбор ребят - умирать": украинский комик в интервью нагло объяснил, почему сбежал из Украины

4 марта 2023, 15:51
Стендап-комик Андрей Щегель говорил, что получил три повестки из военкомата, но не явился ни по одной. И по артистической линии уехал за границу.
Щегель, Скрыпин
Андрей Щегель и Роман Скрыпин / коллаж фото Facebook и УНИАН

Украинский стендап-комик Андрей Щегель угодил в скандал, когда в довольно наглой манере заявил о том, что специально уехал из Украины по артистической линии ‒ из-за украино-российской войны и мобилизации в ряды ВСУ. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Роману Скрыпину.

Щегель говорил, что получил три повестки из ТЦК — две из Рахова (Закарпатскаяо область) и одна из города Надворная (Ивано-Франковская область). И он сознательно решил их игнорировать, а потом покинуть страну ‒ якобы с гастролями.

"Я не боюсь военкомов, позиционируют себя как свободного человека, понял, что больше не могу и нашел для себя способ [сбежать - нецензурно] и пожить в комфортной психологической обстановке. Вот, честно вам заявляю", — сказал стендапер.

видео дня

Сейчас он живет в Турции. А через три месяца собирается поехать в Албанию, затем выступит с концертом на Бали. И будет искать страны, в которых можно долго жить, не оформляя вид на жительство.

В ответ на вопрос Скрыпина о том, считает ли он правильным бежать из страны во время войны, Щегель снова начал бравировать.

"Конечно [правильно ‒ Главред], это жизнь […] Что такое страна? Фикция, созданная культурным прессом [...] Слушайте, я исхожу из того, что это выбор ребят [бойцов ВСУ - Главред ] – умирать", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину (и живет в США) в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

Лилиана говорит, что благодарна мужу за то, что их семья сейчас находится в безопасности.

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным.

"Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", - высказалась она.

Другие новости по теме:

Роман Скрыпин новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:17

Скончался легендарный украинский музыкальный продюсер

16:07

Отец с сыном погибли вместе во время защиты Бахмута

15:58

Когда ВСУ начнут крупное контрнаступление: генерал-майор запаса СБУ сделал неожиданный прогнозВидео

15:53

Уничтожены и ранены сотни оккупантов: в ВСУ рассказали об операциях спецназа в Бахмуте

15:51

"Это выбор ребят - умирать": украинский комик в интервью нагло объяснил, почему сбежал из Украины

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:38

Украинцы достигли стратегического успеха в Бахмуте - британский генералВидео

15:29

Угрожает "салютом из Калибров": Медведев сбесился из-за планов строительства танкового завода в УкраинеВидео

15:10

Самые счастливые знаки зодиака марта 2023: лишь 4 знакам повезет во всемВидео

14:59

"На стороне родины": легендарная советская певица высказалась по поводу войны в Украине

Реклама
14:52

Зачем бросают обувь на провода: метки бандитов или лайфхак для кражи

14:52

Сорвут золотой куш: пять знаков зодиака ждет неслыханное богатство этой веснойВидео

14:52

Простой психологический тест: любимый цвет расскажет все ваши тайныВидео

14:51

Боевой рейд по Брянщине был согласован с Украиной - лидер "Русского добровольческого корпуса"Видео

14:50

"Будет фронт на 1000 км через 5 областей РФ": война не закончится выходом ВСУ на границы 1991-го – СвитанВидео

14:27

"Можно разрушить с первого удара": военный эксперт указал на слабые места Крымского мостаВидео

14:12

Гороскоп на завтра 5 марта 2023: Рыбам – загадки, Скорпионам - раздражениеВидео

14:09

Чтобы яркая одежда не стала тусклой тряпкой: что добавить при стирке цветных вещей

14:09

"Розліталися орки, шльопали п`ятки": Полякова покорила новой версией хита "Шлепки"Видео

13:47

Эксперт спрогнозировал вероятные сроки зачистки ВСУ оккупированной Херсонщины

13:46

Что появилось раньше - курица или яйцо: найден ответ на загадку векаВидео

Реклама
13:19

Умер звезда фильма "Спасти рядового Райана"Видео

12:56

В России наказали Орбакайте за смелость Пугачевой и ГалкинаВидео

12:53

Потери РФ зашкаливают: убиты и ранены 200 тысяч оккупантов — командующий НАТО

12:48

"Украинцев всех убить, вплоть до младенцев": русская пенсионерка выдала садистские фантазииВидео

12:42

"Впечатляет": в сеть попали фото исполосованного Киркорова перед операциейВидео

12:12

Генерал пояснил, стоит ли украинцам опасаться наступления россиян с СевераВидео

12:11

К Рождеству Христовому, 25 декабря, мы будем праздновать первый этап победы - СвитанВидео

11:54

Rheinmetall планирует строительство танкового завода в Украине – SpiegelВидео

11:35

Странно, но гениально: почему мужчины в Индии носят по двое трусовВидео

11:28

"Клоун, шут или придурок": Кислица поставил Лаврова на место за слова об УкраинеВидео

11:15

"Риск массированной атаки": астролог спрогнозировала подлые удары оккупантов по Украине в марте

10:54

Для обороны Бахмута перебросили элитные части ВСУ – британская разведка

10:09

Режиссер и боец ВСУ Олег Сенцов приехал домой и впервые увидел сына: трогательное фотоВидео

09:28

Армия Приднестровья может захватить власть: эксперт раскрыл сценарий переворота в "ПМР"Видео

09:00

Война продолжится даже после возвращения Крыма и Донбасса, распад России займет до 10 лет – СвитанЭксклюзив

09:00

Гороскоп на сегодня 4 марта 2023: Рыбам – критика, Девам - неприятностиВидео

08:58

Россия ждет "иностранных инвесторов" на Леопардах и Абрамсахмнение

08:54

Резников просит у Евросоюза отправлять каждый месяц 250 тысяч снарядов - Financial TimesВидео

08:35

ВСУ могут отступить из части Бахмута: в ISW назвали причину

08:30

Как можно определить пригодность семян к посеву: хитрый трюк дает стопроцентный результатВидео

Реклама
08:00

"Было непросто, очень сложно": Байден похвалил Шольца за помощь УкраинеВидео

06:55

Если Меркель назвали ответственной за войну, тогда есть вопросмнение

04:25

"Март будет "горячим": астролог назвал срок завершения войныВидео

03:50

Кристина Горняк задрала на камеру ноги в белоснежном бикини

03:20

Испортит весь праздник: Украину атакует мощная магнитная буря в мартеВидео

03:20

Готова ли Украина помочь Молдове с Приднестровьем: эксперт раскрыл подробностиВидео

02:44

Военный эксперт спрогнозировал, сколько времени ВСУ целесообразно удерживать Бахмут

02:06

"Я такая счастливая!": Волочкова возмутила людей снимком с детьми и ДжигурдойВидео

01:36

Как определить "человеческий" возраст вашего кота - 2 простых способа подсчета

00:51

Зачем 4 марта перекладывать деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять