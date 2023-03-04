"Это выбор ребят - умирать": украинский комик в интервью нагло объяснил, почему сбежал из Украины

Стендап-комик Андрей Щегель говорил, что получил три повестки из военкомата, но не явился ни по одной. И по артистической линии уехал за границу.

Андрей Щегель и Роман Скрыпин / коллаж фото Facebook и УНИАН

Украинский стендап-комик Андрей Щегель угодил в скандал, когда в довольно наглой манере заявил о том, что специально уехал из Украины по артистической линии ‒ из-за украино-российской войны и мобилизации в ряды ВСУ. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Роману Скрыпину.

Щегель говорил, что получил три повестки из ТЦК — две из Рахова (Закарпатскаяо область) и одна из города Надворная (Ивано-Франковская область). И он сознательно решил их игнорировать, а потом покинуть страну ‒ якобы с гастролями.

"Я не боюсь военкомов, позиционируют себя как свободного человека, понял, что больше не могу и нашел для себя способ [сбежать - нецензурно] и пожить в комфортной психологической обстановке. Вот, честно вам заявляю", — сказал стендапер.

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Сейчас он живет в Турции. А через три месяца собирается поехать в Албанию, затем выступит с концертом на Бали. И будет искать страны, в которых можно долго жить, не оформляя вид на жительство.

В ответ на вопрос Скрыпина о том, считает ли он правильным бежать из страны во время войны, Щегель снова начал бравировать.

"Конечно [правильно ‒ Главред], это жизнь […] Что такое страна? Фикция, созданная культурным прессом [...] Слушайте, я исхожу из того, что это выбор ребят [бойцов ВСУ - Главред ] – умирать", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Лилиана Кудлай, супруга танцора Влада Ямы, на своей странице в Instagram рассказала, почему он не возвращается на родину (и живет в США) в такой сложный для нее период. Женщина отмечает - они с мужем занимаются волонтерством и помогают соотечественникам на "своем фронте".

Лилиана говорит, что благодарна мужу за то, что их семья сейчас находится в безопасности.

А вопрос, почему он не отправил семью в безопасное место, а сам потом не пошел воевать, Лилиана и назвала бестактным.

"Во-первых, я считаю, что задавать такие вопросы, как минимум, некорректно. Это личное дело каждого. У всех разные истории и причины. Каждый переживает войну по-своему. Я уважаю выбор каждого", - высказалась она.

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