Маразм крепчает: известного российского комика зарисовывают в шоу из-за поддержки Украины

Артиста в буквальном смысле стерли из проекта, однако оставили его голос.

Сергей Писаренко, Евгений Никишин / instagram.com/sergeypisarenko

Бывший капитан команды КВН "Уездный город" Сергей Писаренко попал в немилость российских властей из-за осуждения жестокого нападения России на мирную Украину.

По информации Topdays.ru, артиста вырезали из шоу, снятого в 2021 году из-за его политической позиции. В передаче можно слышать голос Писаренко, но его самого не видно. Как выяснилось, опальный шоумен был закрашен ретушерами.

РосСМИ сообщают, что в последние годы актер жил в Киеве и снимался, в том числе в украинских передачах. Он известен в Украине по юмористической программе "Дизель-шоу". Также вместе с "Уездным городом" юморист ездил по террористической России с концертами.

Однако продюсеры, видимо, затаили обиду на актера, который в самом начале военного наступления России на Украину, записал видео, в котором осудил действия российских властей.

Между тем, комик и актер Дизель Студио белорусского происхождения Евгений Сморыгин рассказал, что его коллеги, российские комики Сергей Писаренко и Евгений Никишин, официально прекратили свое сотрудничество с украинским проектом.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину юмористы, которые около 4 лет жили и работали на территории нашего государства, записали видеозаявление, в котором подчеркнули, что это не спецоперация, а война против украинского народа.

Тем не менее, когда первые переживания от войны притупились, Писаренко и Никишин не смогли сформулировать четкую проукраинскую позицию. Этот момент стал для их сотрудничества с Дизель Студио критичным.

Ранее российский актер украинского происхождения Юрий Батурин, который всецело поддерживает войну в Украине, со слезами на глазах пожаловался, что родители в Украине считают его предателем.

Также за "формирование антироссийского курса" общественные и культурные деятели Канады были награждены возможностью никогда не посещать Россию - среди них оказались актер Джим Керри и внук Степана Бандеры.

Вас также может заинтересовать: