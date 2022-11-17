Сергей Писаренко и Евгений Никишин ушли с Дизель Студио и теперь топят за Путина

Сергей Писаренко и Евгений Никишин ушли с Дизель Студио / instagram.com/sergeypisarenko

Комик и актер Дизель Студио белорусского происхождения Евгений Сморыгин рассказал, что его коллеги, российские комики Сергей Писаренко и Евгений Никишин, официально прекратили свое сотрудничество с украинским проектом.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину юмористы, которые около 4 лет жили и работали на территории нашего государства, записали видеозаявление, в котором подчеркнули, что это не спецоперация, а война против украинского народа.

Тем не менее, когда первые переживания от войны притупились, Писаренко и Никишин не смогли сформулировать четкую проукраинскую позицию. Этот момент стал для их сотрудничества с Дизель Студио критичным. Их коллега, Евгений Сморыгин, в интервью для КП рассказал, как произошло расставание комиков.

"Война оголяет и расставляет все приоритеты. Здесь надо определиться уже на сто процентов – ты за кого? Нужно иметь одну позицию. К сожалению, ребята не смогли высказать официально проукраинскую позицию. Наверное, как людей их можно понять, у них там семьи. Мы уважаем друг друга, дружим, но без украинской позиции и без осуждения войны ни один артист, скорее всего, не сможет работать в Украине. Мы написали друг другу открытые письма в нашей группе, без скандалов, без истерик, спокойно высказали нашу позицию. Они, к сожалению, высказать проукраинскую не могут. Поэтому спокойно временно расстались", - вспоминает Евгений.

Ранее российский актер украинского происхождения Юрий Батурин, который всецело поддерживает войну в Украине, со слезами на глазах пожаловался, что родители в Украине считают его предателем.

Также за "формирование антироссийского курса" общественные и культурные деятели Канады были награждены возможностью никогда не посещать Россию - среди них оказались актер Джим Керри и внук Степана Бандеры.

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