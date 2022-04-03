Дом российского комика под Киевом разбил рашистский снаряд

Сергей Писаренко показал фото разрушенного российскими оккупантами дома / facebook.com/pabaduba

Российский актер и комик Сергей Писаренко последние несколько лет строит карьеру в Украине. Он является резидентом украинского юмористического концертного шоу Дизель шоу.

Писаренко с женой и дочерью жили под Киевом. Сегодня артист опубликовал фотографию их разрушенного дома.

К счастью, самого Писаренко и его семьи в доме на момент нападения не было. В первые дни после начала полноценного военного вторжения РФ в Украину, ему удалось вывезти близких в Эстонию.

Долгое время артист корил себя за это малодушное решение, надеялся, что его дом обойдут разрушения и зверства российской армии. Но война диктует свои правила.

На фотографии, которой поделился Писаренко в Facebook, видно, что российский снаряд попал во второй этаж дома, полностью уничтожив одну из стен. "Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из под Киева в Таллин. И все время думал: А может зря? Наш посёлок в стороне. Может пронесёт… Не пронесло. Один бой изменил наш посёлок и наш дом…" - написал комик.

Сергей Писаренко успел вывезти семью из-под Киева до попадания в дом снаряда / facebook.com/pabaduba

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Ранее фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин поделился печальной новостью: его семья лишилась жилища - дом музыканта под Гостомелем уничтожен в результате попадания в него российского снаряда.

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