Дом российского комика под Киевом разбил рашистский снаряд

Актер Дизель шоу до последнего надеялся, что его семью обойдет это несчастье.
Российский актер и комик Сергей Писаренко последние несколько лет строит карьеру в Украине. Он является резидентом украинского юмористического концертного шоу Дизель шоу.
Писаренко с женой и дочерью жили под Киевом. Сегодня артист опубликовал фотографию их разрушенного дома.
К счастью, самого Писаренко и его семьи в доме на момент нападения не было. В первые дни после начала полноценного военного вторжения РФ в Украину, ему удалось вывезти близких в Эстонию.
Долгое время артист корил себя за это малодушное решение, надеялся, что его дом обойдут разрушения и зверства российской армии. Но война диктует свои правила.
На фотографии, которой поделился Писаренко в Facebook, видно, что российский снаряд попал во второй этаж дома, полностью уничтожив одну из стен. "Через несколько дней после начала войны вывез свою семью из под Киева в Таллин. И все время думал: А может зря? Наш посёлок в стороне. Может пронесёт… Не пронесло. Один бой изменил наш посёлок и наш дом…" - написал комик.
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Ранее фронтмен группы Друга ріка Валерий Харчишин поделился печальной новостью: его семья лишилась жилища - дом музыканта под Гостомелем уничтожен в результате попадания в него российского снаряда.
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