Российского комика-иноагента депортировали из Индонезии

Российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.
Артисту невероятно повезло, что у него был паспорт Израиля. Иначе, его бы отправили на его террористическую родину, в Россию, где его посадили бы в тюрьму, как минимум на 15 лет.
О депортации артиста сообщило пропагандисткое издание "Стархит". Сообщается, что депортация случилась из-за неправильно оформленных документов. "Все дело в документах. Мол, артист должен был получить специальное разрешение на концерт в Индонезии. В итоге звезду депортировали из страны, сейчас он находится в Израиле", - пишет СМИ.
"Я был в зале и готовился выйти на сцену, — объяснял 57-летний Шац. — Дальше произошло то, что произошло. Своей вины не снимаю, но и не принимаю на себя полностью. Я доверился организаторам, но они, как утверждают, сделали все что смогли. Видимо, этого не хватило. Деньги за билеты будут возвращены. Я приношу свои извинения. Мне очень жаль", - заявил сам артист.
Напомним, ранее прямо перед концертом в Индонезии, некие спецслужбы задержали российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине.
В зал явились представители правоохранительных органов в рамках иммиграционного рейда. Говорят, 57-летнему артисту грозит депортация из страны.
Отметим, что артист открыто выступает против развязанной Россией войны против Украины. Его недавний пост в годовщину нападения России на Украину, в очередной раз подтвердил мнение артиста. "За год ничего не изменилось. Ровно это же я говорил год назад и повторю сегодня. Вечная память невинно убиенным! Нет никакого прощения развязавшим эту бессмысленную бойню!" - написал он на своей странице в Instagram.
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