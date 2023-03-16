"Напилась водки и чудит": Шейк разрисовала лицо в цветах флага России

Российская супермодель, похоже, принимает сторону зла и боится об этом заявить во всеуслышание.

Ирина Шейк / instagram.com/irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк, похоже не спроста попадает в скандалы, связанные то ли с символикой РФ, то ли с флагом, то ли с маркером терроризма - буквой Z.

Модель, которая уже не раз была связана с террористической Россией, снова выложила фото, на котором показала свой новый бодиарт. И все бы ничего, если бы цвета "украшения" отчаянно не напоминали российский флаг. Так, синяя и красная краски были наложены на лицо Шейк, а вторая часть лица осталась белой.

Кроме того, Шейк распахнула свое декольте, где красными буквами было написано "Ирина".

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Ирина Шейк / Instagram

Комментаторы поста естественно усмотрели в изображении российский флаг и принялись об этом писать на странице звезды.

"Это флаг России", "Я хочу это развидеть", "Очень символично, как по мне - символ рашки с руками по локоть в крови", "Это НАША девочка", "Мощь", "Руки в крови", "Напилась водки и чудит", - пишут они.

Напомним, ранее Ирина Шейк попала в скандал, опубликовав на своей странице в Instagram фото с подписью, в которой использовала букву Z. Ее избрали ра**истские пропагандисты, как один из символов войны с Украиной.

Несмотря на то, что в начале полномасштабной войны модель призывала к миру и даже публиковала контакты организаций, чья деятельность направлена на помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам, это использование Z-символики было воспринято крайне отрицательно. Мировое сообщество всколыхнула эта выходка Шейк, и они призвали мировые бренды разорвать рабочие контракты с моделью-ра**исткой.

Кроме того, ранее 55-летняя актриса, любительница Путина Мария Шукшина придумала оригинальный способ выявлять "предателей", то есть людей, которые не поддерживают войну и убийства в Украине.

По ее мнению, надо предоставить всем артистам возможность выступать на сцене под фашистской Z-символикой, и тогда "предатели будут выдавать себя сами". В таком случае артисты уже больше "не смогут скрывать свои политические взгляды, что даст российским властям увидеть, кто есть кто", отметила Шукшина.

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