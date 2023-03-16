"Сплошная антироссийская вакханалия": Лавров высказался о концерте Сердючки, на котором побывал

Лаврову не понравились "лозунги", которые Сердючка выкрикивала на концерте в итальянском Неаполе.

Верка Сердючка на концерте / УНИАН и скриншот из видео

Продюсер и концертный промоутер Сергей Лавров побывал на одном из концертов украинского артиста Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки.

По информации FBM.ru, концерт артиста проходил в итальянском городе Неаполь. Сам Лавров сообщил, что он остался в "ужасе от увиденного".

"До сих пор пребываю в ужасе от увиденного. Я так понимаю, что за работу он получает два гонорара. Один – за концерт, а второй – за ту вакханалию, которую устраивает на своих выступлениях. Концерт напоминал сплошную антироссийскую демонстрацию. Это был какой-то ужас. Демонстрацию устраивали перед концертом, во время него и после", – говорит путинист.

видео дня

По его словам, Андрей Данилко "выкрикивал лозунги" после каждой песни. По словам никому неизвестного продюсера, это был худший концерт в его жизни.

Он также пожаловался на то, что Данилко сделал вид, что не знаком с Лавровым, а потом прислал ему смс: "После того, что ваша страна сделала у нас в Украине, нам не о чем и незачем больше разговаривать!".

"Просто было противно!" – обиженно распустил сопли путинист Лавров.

Напомним, ранее Андрей Данилко принял решение перенести европейский благотворительный тур Верки Сердючки по причине плохого самочувствия. Оказалось, что артиста свалила с ног высокая температура, а также кровоизлияние в голосовую связку.

Ранее также Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

Вас также может заинтересовать: