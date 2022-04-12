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Известный продюсер дал прогноз о том, когда Пугачева заговорит о войне в Украине

12 апреля 2022, 01:32

Галкин уже успел публично осудить власти РФ за военное вторжение, за что поплатился карьерой.

Александр Роднянский рассказал, когда Пугачева публично выразит антивоенную позицию / instagram.com/alla_orfey

Максим Галкин был одним из первых российских артистов, публично выразивших свою антивоенную позицию относительно "специальной операции" РФ в Украине. Вскоре после этого он, и его супруга, Примадонна российской сцены, певица Алла Пугачева, а также их дети, поспешно выехали в Израиль. С тех пор на звездную пару обрушились российские СМИ - из-за их высокого положения в обществе их не осмеливаются обвинить в госизмене и поддержке Украины публично, но активно "копают" нелицеприятные подробности.

Меж тем Алла Борисовна продолжает хранить молчание и свою общественную позицию держит при себе.

Кинопродюсер Александр Роднянский уверен - рано или поздно Примадонна заговорит, ей всегда есть что сказать, и ее позиция едва ли понравится рашистам.

"Конечно, это самые популярные люди в России. А Пугачева более чем популярный человек, она – символ России. Ее значение, ее слово, если бы оно прозвучало, особенно выразилось внятно... Она, безусловно, повлияла бы и заставила бы думать", - отмечает он.

Также Роднянский уверен: сам отъезд Примадонны с семьей из России - уже достаточно показательное явление. Но все ждут, когда Алла Борисовна выразит свое мнение вербально. Сейчас ее одолевают противоречия, ведь к формулировке антивоенной позиции ей и ее семье, как сверхпопулярным медийным личностям, стоит подойти очень взвешено.

"Она не задействовала свой социальный потенциал, популярность, кредит доверия. Но я думаю, что в какую-то минуту она это задействует. Она вообще сильная, умная и честная женщина. Они (Пугачева и Галкин - прим. редакции.) порядочные люди и тот факт, что все-таки они собрались немедленно, причем Максим же в начале выступил, и уехали – это о том, что они это не принимают. С другой стороны – сложно, конечно. Потому что вся их жизнь связана с тем, что они голоса российского шоу-бизнеса и на них лежит ответственность, они ее понимают. Я думаю что сейчас их раздирают какие-то внутренние противоречия и для них это очень важное решение", – объяснил продюсер.

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Ранее в сети показали, в каких хоромах в Израиле поселились Пугачева и Галкин, после того как покинули подмосковный замок Грязь.

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