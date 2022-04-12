Известный продюсер дал прогноз о том, когда Пугачева заговорит о войне в Украине

Галкин уже успел публично осудить власти РФ за военное вторжение, за что поплатился карьерой.
Максим Галкин был одним из первых российских артистов, публично выразивших свою антивоенную позицию относительно "специальной операции" РФ в Украине. Вскоре после этого он, и его супруга, Примадонна российской сцены, певица Алла Пугачева, а также их дети, поспешно выехали в Израиль. С тех пор на звездную пару обрушились российские СМИ - из-за их высокого положения в обществе их не осмеливаются обвинить в госизмене и поддержке Украины публично, но активно "копают" нелицеприятные подробности.
Меж тем Алла Борисовна продолжает хранить молчание и свою общественную позицию держит при себе.
Кинопродюсер Александр Роднянский уверен - рано или поздно Примадонна заговорит, ей всегда есть что сказать, и ее позиция едва ли понравится рашистам.
"Конечно, это самые популярные люди в России. А Пугачева более чем популярный человек, она – символ России. Ее значение, ее слово, если бы оно прозвучало, особенно выразилось внятно... Она, безусловно, повлияла бы и заставила бы думать", - отмечает он.
Также Роднянский уверен: сам отъезд Примадонны с семьей из России - уже достаточно показательное явление. Но все ждут, когда Алла Борисовна выразит свое мнение вербально. Сейчас ее одолевают противоречия, ведь к формулировке антивоенной позиции ей и ее семье, как сверхпопулярным медийным личностям, стоит подойти очень взвешено.
"Она не задействовала свой социальный потенциал, популярность, кредит доверия. Но я думаю, что в какую-то минуту она это задействует. Она вообще сильная, умная и честная женщина. Они (Пугачева и Галкин - прим. редакции.) порядочные люди и тот факт, что все-таки они собрались немедленно, причем Максим же в начале выступил, и уехали – это о том, что они это не принимают. С другой стороны – сложно, конечно. Потому что вся их жизнь связана с тем, что они голоса российского шоу-бизнеса и на них лежит ответственность, они ее понимают. Я думаю что сейчас их раздирают какие-то внутренние противоречия и для них это очень важное решение", – объяснил продюсер.
Читайте такжеПроукраинскую ведущую Татьяну Лазареву "убили" русские пропагандисты
Ранее в сети показали, в каких хоромах в Израиле поселились Пугачева и Галкин, после того как покинули подмосковный замок Грязь.
Другие новости:
- Позорно отступая, РФ заминировала все, что можно: Потап показал, как разминируют украинские города
- Белорусский ведущий перешел на украинский язык и рассказал, за что не уважает русских
- Стивен Сигал отпраздновал день рождения в Москве в компании российских пропагандистов