В сети показали новые хоромы Пугачевой в Израиле

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули РФ/ instagram.com/alla_orfey/

Поклонникам Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые получили израильское гражданство и открыто выступили против войны в Украине, удалось вычислить виллу, на которой поселилось звездная семья.

По информации российских СМИ, артисты поселились в еврейской общине Кесария.

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Однако никто точно так и не знает, принадлежит ли вилла Галкину с Пугачевой или это лишь временный пункт пребывания. По слухам, Пугачева стала владелицей этой виллы еще в 2015 году, так как пара часто отдыхала в этом регионе.

Известно, что в Подмосковье звезды проживали в огромном особняке-замке с гаргульями. Сам Галкин часто показывал видео, снятые дома. На них было видно величие и богатство обстановки.

Напомним, после начала войны, которую Россия развязала в Украине, многие российские звезды покинули родную страну, а некоторые из них начали получать вторые гражданства.

Скорее всего, причиной побыстрее получить паспорт другой страны, стала реакция знаменитостей на политику путинского режима.