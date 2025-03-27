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Известный британский комик сыграет Хагрида в сериале о Гарри Поттере - СМИ

Анна Подгорная
27 марта 2025, 01:30
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НВО затеяли амбициозный проект, мимо которого Ник Фрост не смог пройти.
Ник Фрост
Сериал о Гарри Поттере - Ник Фрост готовится к роли Хагрида / коллаж: Главред, фото: instagram.com/friedgold

Кратко:

  • НВО готовятся к съемкам сериала по мотивам книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере
  • В прессе появилась информация о том, кто может сыграть Рубеуса Хагрида

Уже этим летом НВО начнут съемки масштабного проекта - сериала про Гарри Поттера. Создатели утверждают, что будут снимать максимально близко к первоисточнику - серии приключенческих романов писательницы Джоан Роулинг.

Как сообщает Deadline, поиск актеров на ключевые роли подходит к концу, и съемочная команда начинает готовится к работе. По слухам, к касту планирует присоединиться британский актер и комик Ник Фрост ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые").

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Предполагается, что актер сыграет Рубеуса Хагрида - полувеликана, хранителя ключей и замков Хогвартса, преподавателя по уходу за магическими существами. Сейчас Фрост обсуждает сделку с создателями сериала.

Участие Ника Фроста в сериале, равно как и других актеров каста, представители НВО комментировать отказываются. "Мы понимаем, что такой громкий сериал вызовет множество слухов и домыслов. Пока мы находимся на стадии пре-продакшена; мы будем подтверждать детали только по мере заключения сделок", - сообщают в пресс-службе компании.

Ник Фрост
Сериал о Гарри Поттере - Ник Фрост готовится к роли Хагрида / instagram.com/friedgold

Напомним, в оригинальной серии фильмов про Гарри Поттера Хагрида сыграл британский актер Робби Колтрейн. Он появлялся во всех восьми фильмах франшизы, и хоть был второстепенным персонажем, нередко играл ключевую роль в развитии событий. Колтрейн умер в октябре 2022 года в возрасте 72 лет.

Робби Колтрейн в роли Рубеуса Хагрида
Робби Колтрейн в роли Рубеуса Хагрида / imdb.com

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Кто такой Ник Фрост?

Ник Фрост - британский актер, комик, сценарист. Наиболее известен по работе в сериале "Spaced", а также фильмам "Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые" и "Армагеддец", над которыми он работал вместе с Эдгаром Райтом и Саймоном Пеггом, сообщает Википедия.

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