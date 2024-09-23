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Известная украинская актриса вступила на службу в ВСУ

Алена Кюпели
23 сентября 2024, 00:14
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Бурковская полагает, что пора брать на себя большую ответственность
Украинская актриса решила встать на защиту Украины
Украинская актриса решила встать на защиту Украины / Коллаж Главред, фото Instagram/ritaburkovska

Украинская актриса Рита Бурковская сообщила, что пойдет защищать Украину и вступила в ряды ВСУ.

Об этом артистка написала в своем Instagram.

Она отметила, что с начала вторжения террористической России в Украину, она работала в СМИ. Однако молодая женщина полагает, что пора брать на себя большую ответственность.

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"Присягу приняла. Итак, я присоединилась к ВСУ. Наверняка вы знаете, что я актриса. Последние 2.5 года я работала с медиа. Мы сделали множество полезных вещей и важных историй. Я многому научилась у лучших журналистов. Эти скилы уже не пропадут. Но пора брать большую ответственность на себя и я это делаю с радостью", - написала она.

Контрнаступление ВСУ 2024

В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.

По словам актрисы, она не знает пока, что приедет это решение. "Но точно знаю, что в это историческое время это единственно верное решение и я рада, что наконец-то его приняла и имею честь служить среди лучших", - говорит она.

По словам молодой актрисы, ей тоже очень хочется сниматься в кино, тусоваться, заниматься своими делами, "но сейчас это не очень актуально". "Я уверена, что еще будет кино в моей жизни и люди, которые мне близки по ценностям и истории которых меня коснутся и других тоже. Хочется быть с теми, кто не жалеет себя и способен быть в реальности и с ней работать", - добавила она.

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Напомним, ранее заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала, что ее семья очень дружная и она в хороших отношениях с невесткой Мариной, а также особо привязана к 16-летней внучке Светлане.

А также alyona alyona сейчас не может выступать на концертах из-за ухудшения состояния здоровья. Причину певица не назвала, но проведение концертов нереально.

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