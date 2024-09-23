Известная украинская актриса вступила на службу в ВСУ

Бурковская полагает, что пора брать на себя большую ответственность

https://stars.glavred.info/izvestnaya-ukrainskaya-aktrisa-vstupila-na-sluzhbu-v-vsu-10599293.html Ссылка скопирована

Украинская актриса решила встать на защиту Украины / Коллаж Главред, фото Instagram/ritaburkovska

Украинская актриса Рита Бурковская сообщила, что пойдет защищать Украину и вступила в ряды ВСУ.

Об этом артистка написала в своем Instagram.

Она отметила, что с начала вторжения террористической России в Украину, она работала в СМИ. Однако молодая женщина полагает, что пора брать на себя большую ответственность.

видео дня

"Присягу приняла. Итак, я присоединилась к ВСУ. Наверняка вы знаете, что я актриса. Последние 2.5 года я работала с медиа. Мы сделали множество полезных вещей и важных историй. Я многому научилась у лучших журналистов. Эти скилы уже не пропадут. Но пора брать большую ответственность на себя и я это делаю с радостью", - написала она.

По словам актрисы, она не знает пока, что приедет это решение. "Но точно знаю, что в это историческое время это единственно верное решение и я рада, что наконец-то его приняла и имею честь служить среди лучших", - говорит она.

По словам молодой актрисы, ей тоже очень хочется сниматься в кино, тусоваться, заниматься своими делами, "но сейчас это не очень актуально". "Я уверена, что еще будет кино в моей жизни и люди, которые мне близки по ценностям и истории которых меня коснутся и других тоже. Хочется быть с теми, кто не жалеет себя и способен быть в реальности и с ней работать", - добавила она.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала, что ее семья очень дружная и она в хороших отношениях с невесткой Мариной, а также особо привязана к 16-летней внучке Светлане.

А также alyona alyona сейчас не может выступать на концертах из-за ухудшения состояния здоровья. Причину певица не назвала, но проведение концертов нереально.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред