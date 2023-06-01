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Измены Мозговой, ультиматум и тайный роман: Пономарев рассказал про личную жизнь

Анна Подгорная
1 июня 2023, 13:13 обновлено 1 июня, 13:23
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В своем первом с начала полномасштабной войны интервью Александр Пономарев поднял тему романтических отношений в его жизни.
Алекандр Пономарев с детьми
Александр Пономарев рассказал, что происходит на его любовном фронте сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец и Народный артист Украины Александр Пономарев прославился в том числе благодаря красивейшим песням о любви. Тем не менее его личная жизнь оказалась весьма тернистой.

Первый брак в с продюсером Еленой Мозговой распался из-за ее неверности. Впрочем, им удается сохранить нормальные отношения: певец поддерживает музыкальные проекты бывшей, к тому же их объединяют двое детей. Дочь Мозговой Зою Пономарев воспитывал с 1.5-летнего возраста, и считает родной, хоть и не является ее биологическим отцом. Евгения - общая дочь артиста и продюсерки.

"У меня произошло так в жизни, что изменили. Я попытался простить, потом еще раз изменили. Я не смог простить и ушел. Так вышло. Я Елену уважаю, благодарен ей за дочь. Поэтому ничего плохого не хочу о ней говорить", - рассказал Пономарев в интервью Дмитрию Гордону.

Союз певца с Викторией Мартынюк также закончился фиаско. Он прожил с ней 4.5 года, но ушел из-за нелепого ультиматума супруги. "Не сложилось. У меня было ошибочное суждение, что я человека смогу изменить. Это была моя ошибка. Мы не совпали по характеру. А потом, когда она сказала: "Выбирай, или я, или Женя", дочь моя. Женя же со мной жила после нашего развода с Леной. Она не очень ее любила и сказала: "Выбирай". Я сказал, что дочь я выбрать не могу, она уже избрана. А жену могу. Так мы и разошлись", - вспоминает Пономарев.

От союза с Мартынюк у него есть сын Александр.

Сейчас в беседе с журналистом Пономарев впервые намекнул, что в его жизни есть особенный человек. Впрочем, вдаваться в детали наотрез отказался, так как боится сглазить свое счастье. "Все в порядке, поэтому давай это не трогать, чтобы оно и дальше было в порядке. Я суеверный человек со студенческих лет, но понимаю, что Библия пишет, что в это верить нельзя", - рассказал певец Дмитрию Гордону.

Смотрите видео о том, как поддерживать боевой дух по совету Александра Пономарева:

Ранее солистка группы KAZKA и тренер 12 сезона шоу Голос країни Александра Зарицкая сообщила о своей помолвке - показала обручальное кольцо и нежные фотографии с женихом.

С кольцом на безымянном пальце засветилась и старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая живет самостоятельной жизнью в Англии.

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