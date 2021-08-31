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Из YouTube таинственным образом исчезли клипы Джамалы

31 августа 2021, 19:42
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Сама Джамала не прокомментировала данный инцидент. Доступ к странице есть у продюсера звезды Игоря Тарнопольского.

Джамала
На ютубе исчезли клипы Джамалы / Танці з зірками

Сегодня стало известно о том, что на YouTube таинственным образом пропало множество видеоклипов известной украинской исполнительницы Джамалы. На сервисе нет видеороликов за последние три года.

В частности, клипы исчезли из YouTube-канала самой певицы. Последний видеоролик был опубликован еще три года назад - это клип на песню 1944.

Между тем, пока неизвестно - скрыты они или удалены.

Сама Джамала пока не прокомментировала данный инцидент. Однако известно, что доступ к странице есть у продюсера звезды Игоря Тарнопольского.

Напомним, 24 августа украинцы празднуют 30-летие Независимости Украины. Из разных уголков мира раздаются поздравления, адресованные Украине. Украинские звезды Джамала и Tayanna в этот день выпустили клип на свой первый дует Моя земля.

Песня Моя земля вышла еще в середине августа, а теперь все украинцы смогли насладиться не только песней, но и невероятными съемками с неожиданных ландшафтов в Украине.

viber
Джамала YouTube видеоклип новости шоу бизнеса
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