УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Tayanna и Джамала представили клип песни Моя Земля ко Дню Независимости

24 августа 2021, 15:18

Украинские певицы Джамала и Tayanna порадовали поклонников клипом на дуэтную композицию "Моя Земля".

Джамала и Tayanna
Джамала и Tayanna / Instagram

24 августа украинцы празднуют 30-летие Независимости Украины. Из разных уголков мира раздаются поздравления, адресованные Украине. Украинские звезды Джамала и Tayanna в этот день выпустили клип на свой первый дует Моя земля.

Песня Моя земля вышла еще в середине августа, а теперь все украинцы смогли насладиться не только песней, но и невероятными съемками с неожиданных ландшафтов в Украине.

Съемки клипа проходили на Западной Украине. Но не обошлось без трудностей. Когда певицы приехали на локацию, начались сильные дожди. Поскольку съемки проходили в гористой местности, то было очень опасно. Они неоднократно падали, однако все-таки сняли желаемое видео, которое посвятили родной Украине.

"Я очень уважаю творчество Джамалы, люблю ее как артиста, поэтому для меня было большой честью пригласить ее спеть в дуэте. С первой ноты Джа задел смысл песни, она поняла, что в этой работе ей есть что сказать своим голосом", - сказала Tayanna.

Джамала уже не первый раз снимает дуеты, а теперь получила невероятное удовольствие от музыки.

Реклама

""Моя Земля" – это подарок Украине и каждому украинцу на 30-летие Независимости. Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края до края нашей невероятной красивой страны. Это наше нежное признание в любви. Спасибо, Tayanna, за легкую коллаборацию, которую хочется петь громко на всю страну,– подчеркнула Джамала.

Напомним, что певицы выступят на праздничном концерте на День независимости Украины на НСК Олимпийском.

viber
Джамала Tayanna новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Tayanna и Джамала представили клип песни Моя Земля ко Дню Независимости». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Пока Осадчая в декрете: Могилевская стала новой ведущей Светской жизниПока Осадчая в декрете: Могилевская стала новой ведущей Светской жизни Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свиданиеГороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание Юля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формамиЮля Санина в желтом бикини чуть не свела с ума сексуальными формами Блогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в КиевеБлогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в Киеве Усидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФУсидеть на двух стульях не получится: Зеленский потребовал от ФРГ сделать выбор между Украиной и РФ

Последние новости

15:28

Макрон планирует посетить Украину: намерения президента подтвердили в МИД Франции

15:18

Tayanna и Джамала представили клип песни Моя Земля ко Дню Независимости Видео

15:14

Рада дала "зеленый свет" проекту большого Государственного герба Украины Видео

14:56

Сегодня начинается самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

14:38

"Ты особенная": звезды поздравили всех с Днем независимости Украины

Реклама
14:24

Во время парада на Крещатике произошла попытка самосожжения Видео

13:53

Украинцев ждет новый выходной: Зеленский предложил сделать День государственности нерабочим днем Видео

13:48

Отдавшие жизнь за независимость Видео

13:46

Военный сделал предложение возлюбленной на репетиции парада в Киеве: трогательное видео

13:25

В детском лагере на Херсонщине 12-летний мальчик внезапно впал в кому

13:09

За годы независимости из Украины выехали около 10 млн заробитчан - СМИ

13:03

Нация, которая уезжает: эксперт пояснил, как остановить трудовую миграцию из Украины

12:57

Назвали участников концерта ко Дню Независимости на Олимпийском и как его смотреть дома

12:39

В МИД опровергли информацию о захвате украинского самолета в Кабуле Видео

12:29

В Киеве продают опасные полуфабрикаты из Италии: что содержит продукция и кто производитель Видео

12:13

Дмитрий Монатик стал Заслуженным артистом Украины

11:53

Президент Зеленский перед парадом на Майдане потроллил Януковича Фото Видео

11:48

Лариса Долина разделась и продемонстрировала похудевшую на 20 кило фигуру

11:46

Украинец сенсационно вошел в список главных футбольных талантов вместе со звездами Барселоны и МЮ

11:40

"Сердце Украины": на Черкасчине из стали "Метинвеста" создали уникальный арт-объект

Реклама
11:35

Черная канарейка из "Хищных птиц" получила сольный фильм

11:02

46 стран ценят готовность Украины сражаться за свою свободу: о чем все забыли на Крымской платформе мнение

10:39

"Мы никому не подарим ни один камушек нашей истории": Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости Фото Видео

10:37

В НАТО заявили, что Украина и Грузия будут членами Альянса Видео

10:00

Парад в Киеве на День Независимости Украины 2021: онлайн-трансляция

09:55

Кому флаг, кому борщ и вареники: украинцы назвали главные символы страны

09:30

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости: как пройдет и куда пойти Видео

09:30

Что для украинских звезд значит День независимости Украины

09:06

В страшном ДТП на Житомирщине погиб украинский рекордсмен и его 10-летняя дочь (фото) Видео

09:03

Коронавирус в Украине 24 августа: выявили почти 700 новых больных COVID-19

09:00

Быть сильной и сделать выводы из прошедших 30 лет: чего Украине желают в День Независимости

08:53

Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание

08:16

30 лет Независимости: Google поздравил украинцев с праздником новым дудлом

07:35

В Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуации Видео

07:12

"Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет

06:22

Приметы на 24 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

06:18

Ведущая 1+1 без лифчика и босиком произвела фурор элегантной фотосессией

06:05

Украина состоялась: почему итоги 30 лет независимости не дают повода для нытья мнение

05:03

Медик объяснила, каким людям нельзя добавлять в пищу уксус

04:50

Тело мечты уже близко: как похудеть в ногах быстро и эффективно

Реклама
04:22

В Вашингтоне назвали условие размещения в Украине базы США с ПРО Видео

03:53

Вызывают ожоги, отравление и летальный исход: биологи назвали самые опасные растения Украины

03:30

Не надо так: диетолог назвала пять самых распространенных ошибок при похудении

03:11

День Независимости 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

02:55

Наталья Могилевская мечтает изменить строки гимна Украины

02:47

Вера Брежнева топлес в белых трусиках показала, как принимает душ

02:35

Кому нельзя есть рис - ответ диетолога

02:20

Продукты, из-за которых быстрее всего темнеют зубы - объяснение диетолога

01:50

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

01:48

"Проблемы Газпрома": в ФРГ назвали главные препятствия на пути запуска Северного потока – 2 Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять