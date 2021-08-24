Tayanna и Джамала представили клип песни Моя Земля ко Дню Независимости

Джамала и Tayanna / Instagram

24 августа украинцы празднуют 30-летие Независимости Украины. Из разных уголков мира раздаются поздравления, адресованные Украине. Украинские звезды Джамала и Tayanna в этот день выпустили клип на свой первый дует Моя земля.

Песня Моя земля вышла еще в середине августа, а теперь все украинцы смогли насладиться не только песней, но и невероятными съемками с неожиданных ландшафтов в Украине.

Съемки клипа проходили на Западной Украине. Но не обошлось без трудностей. Когда певицы приехали на локацию, начались сильные дожди. Поскольку съемки проходили в гористой местности, то было очень опасно. Они неоднократно падали, однако все-таки сняли желаемое видео, которое посвятили родной Украине.

"Я очень уважаю творчество Джамалы, люблю ее как артиста, поэтому для меня было большой честью пригласить ее спеть в дуэте. С первой ноты Джа задел смысл песни, она поняла, что в этой работе ей есть что сказать своим голосом", - сказала Tayanna.

Джамала уже не первый раз снимает дуеты, а теперь получила невероятное удовольствие от музыки.

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""Моя Земля" – это подарок Украине и каждому украинцу на 30-летие Независимости. Это рассказ о местах силы и музыкальное путешествие от края до края нашей невероятной красивой страны. Это наше нежное признание в любви. Спасибо, Tayanna, за легкую коллаборацию, которую хочется петь громко на всю страну,– подчеркнула Джамала.

Напомним, что певицы выступят на праздничном концерте на День независимости Украины на НСК Олимпийском.