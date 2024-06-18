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Из виллы Софии Ротару хотят сделать лечебницу для оккупантов

Алена Кюпели
18 июня 2024, 16:01
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Бутик-отель в оккупированной Ялте оккупанты хотят превратить в санаторий для российских боевиков.
У Софии Ротару хотят отжать ее имущество
У Софии Ротару хотят отжать ее имущество / Коллаж Главред, фото Shot, Instagram/ sofiarotaru.official

Украинская легендарная певица София Ротару, которая много лет работала в стране-оккупанте РФ, но с начала полномасштабной войны поддержала Украину, может окончательно лишиться своего отеля в оккупированной россиянами Ялте.

По данным пропагандистского телеграмм-канала Shot, ранее оккупанты предлагали сделать из Villa Sofia ЗАГс.

Виллу Софии Ротару за 2 млрд рублей (23 млн долларов США) в Крыму предлагают переделать под госпиталь и санаторий для российских оккупантов. Генпрокуратуру просят выйти с иском об изъятии особняка.

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Разговоры о том, что у певицы собираются отнять бутик-отель Villa Sofia в Ялте идут с начала военного нападения России на Украину. Сперва там предлагали сделать загс, но потом вопрос застопорился.

В очередной раз с просьбой изъять особняк выступили "Ветераны России". Они направили обращения в адрес генпрокурора Игоря Краснова, чтобы ведомство вышло в суд с иском об изъятии виллы.

инфографика, София Ротару, Ротару
инфографика, София Ротару, Ротару / Главред

Villa Sofia в Ялте оказался во владении Ротару ещё в 1996 году. Тогда ей удалось с аукциона приобрести этот дом, включённый в реестр национального культурного наследия. Особняк обошёлся ей в смешные 500 долларов. Бывшая "больница Роффе", построенная в XIX веке, с лёгкой руки певицы превратилась в Villa Sofia и стала лакшери-отелем.

Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

"Ветераны России" уверены — Ротару, вероятно, купила здание с нарушением закона. Кроме того, артистка регулярно донатит на ВСУ и ждёт возвращения Крыма в состав Украины. Они считают, что пятиэтажное здание отлично подойдёт для размещения в нём госпиталя и санатория для реабилитации и лечения российских террористов", - сообщает телеграмм-канал.

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, недавно София Ротару вышла на связь с поклонниками и поздравила украинцев с Днем вышиванки. Вышиванка всегда была важным элементом сценических и повседневных образов певицы, поэтому о важности традиционного украинского наряда София Михайловна знает очень хорошо.

А также сын Софии Ротару Анатолий показал, как сейчас выглядит его мама и поздравил ее с праздником. На снимке 76-летняя артистка запечатлена на диване в ярком платье и в темных очках, выглядит Ротару просто великолепно.

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